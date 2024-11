Somma Vesuviana, Villa Augustea: a Palazzo Reale presentazione dei risultati delle campagne di scavo 2023-2024

Riceviamo e pubblichiamo

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “E’ la prima volta, ed è una svolta. Ringrazio la Soprintendenza per quanto sta facendo. Siamo pronti a fare rete per riqualificare l’area e creare un volano economico per le territorio. Per fare questo è necessario il supporto degli Enti Nazionali!”.

Interverranno : Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, Antonio De Simone, archeologo, Responsabile della Conservazione e del Restauro del progetto, Mauro Antonio Di Vito, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano – INGV, Mariko Muramatsu, Università di Tokyo, Referente del progetto per l’Italia, Satoshi Matsuyama, Università di Tokyo, Direttore Tecnico dello scavo, Claudia Angelelli, Archeologa, Responsabile Scientifica dello scavo, Luca di Franco, Funzionario della Soprintendenza, Responsabile dell’area archeologica, Daniele De Simone, Funzionario archeologo della Soprintendenza, Responsabile di zona.

“In conferenza stampa, domani, presso Palazzo Reale, presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, si svolgerà la presentazione delle campagne di scavo 2023 – 2024, per la Villa Augustea di Somma Vesuviana. Archeologi giapponesi e napoletani, illustreranno alla stampa i risultati della missione archeologica. Una conferenza aperta alla stampa che per la prima volta vedrà insieme il Comune di Somma Vesuviana, la Soprintendenza, Osservatorio Vesuviano – INGV, l’Università di Tokyo. Un evento importante perchè segnala la svolta per il futuro dell’area archeologica, del sito di Somma Vesuviana che attirerà turisti da tutto il Mondo. Ringrazio il Soprintendente, Mariano Nuzzo e ringrazio Mauro Antonio Di Vito, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano – INGV”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

