Acerra, la criminalità non si ferma: furto al tabacchi in pieno centro

Ennesimo furto notturno ad un commerciante, in pieno centro, a pochi metri dal Commissariato di Polizia: Sindaco, Governo e Parlamentari si attivino, perché accanto alla videosorveglianza servono uomini.

Continua senza sosta l’escalation criminale che ha preso di mira commercianti ed appartamenti. Nemmeno il caso attenzionato dai mass media nazionali del cane sottratto alla bambina nel corso di un furto d’appartamento, ha rallentato l’azione di chi, con spavalderia, opera indisturbato nelle zone videosorvegliate quasi quotidianamente.

L’ultimo caso ne è l’esempio: un bar tabacchi, ubicato nel più importante corso della città e a pochi metri dal Commissariato di Polizia, è stato completamente svaligiato.

Sarà pure utile l’integrazione della videosorveglianza con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, promessa dall’Amministrazione Comunale in occasione di un incontro in Prefettura proprio sul tema della sicurezza pubblica, ma in primis serve un rafforzamento degli uomini a disposizione di Polizia e Carabinieri sul territorio. Rafforzamento che, come ben sanno chi ha letto le carte, non passa per il trasferimento del Commissariato presso i locali della Scuola si Piazzale Renella.

“Ci sembra impossibile che con tanti soldi del PNRR non si trovi a Roma una strada per finanziare ex novo un nuovo ed ampliato Commissariato di Polizia di Stato, su terreni che potrebbero essere messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Acerra. In tal senso noi siamo disponibili a votare tutto – dichiarano i consiglieri di Coalizione Civica e Movimento di Popolo”.

“Anziché gettare i soldi in Albania, il Governo finanzi la sicurezza in Italia: Caivano rischia di diventare uno spot se tale azione non riguarda territori più ampi della provincia di Napoli e Caserta. In tal senso servono meno propaganda e più azioni concrete da parte di chi ci rappresenta nelle istituzioni sovra comunali”.