Somma, dimissioni assessore Rega, FI: “Non ci interessano le poltrone ma le azioni politiche”

Riceviamo dal gruppo consiliare FI e pubblichiamo

Dopo l’apertura della crisi di maggioranza aperta dai consiglieri del gruppo di Forza Italia a Somma Vesuviana, la crisi si estende anche alla giunta comunale. L’assessore Pasqualina Rega, a seguito di una riunione con il gruppo azzurro, ha rimesso le sue dimissioni dalla carica di componente dell’esecutivo sommese nelle mani del commissario cittadino Antonio Granato. “Resto disponibile per ogni confronto ritenuto utile alla definizione delle azioni da intraprendere , senza escludere l’eventuale opportunità di rassegnare le mie dimissioni – ha dichiarato l’assessore Rega, riprendendo quanto inserito all’interno della lettera indirizzata a Granato – l’obiettivo comune è quello di centrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal gruppo consiliare, di cui mi pregio di essere espressione”. Alla base di tale missiva c’è la richiesta, avanzata dal gruppo politico, di procedere ad una verifica politico-programmatica per capire se sussistono le condizioni per arrivare alla fine di questa esperienza amministrativa. “Aprire la crisi non è stata una decisione facile, ma necessaria – hanno dichiarato i quattro consiglieri del gruppo forzista – la missiva inviata dall’assessore Rega è la dimostrazione del grande senso di responsabilità con cui stiamo affrontando e gestendo questo momento politico. Stiamo dimostrando con i fatti che ciò che ci interessa non sono le poltrone ma le azioni politiche che urgono per fornire risposte concrete alle famiglie ed ai cittadini sommesi”.