Somma Vesuviana, strada statale 268: aperto al traffico lo svincolo Somma Vesuviana Sud

Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico, sulla strada statale 268 “del Vesuvio”, anche in direzione di Somma Vesuviana, la bretella di collegamento con lo svincolo di Somma Vesuviana Sud (ex Ottaviano Centro); lo stesso svincolo è una nuova opera realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio della statale.

La bretella, lunga circa 1,2 km, oggetto di importanti lavori di manutenzione straordinaria, ha origine nel territorio comunale di Somma Vesuviana, all’incrocio con la via Seggiari, e si innesta sulla SS268 mediante un nuovo svincolo a trombetta.

L’opera era già fruibile nell’altra direzione di marcia (dalla viabilità comunale di Somma Vesuviana verso la SS268); con la messa in esercizio di oggi, vengono rese percorribili – per il transito proveniente sia da Napoli che da Angri, in uscita dalla statale – anche le rampe dello svincolo di Somma Vesuviana Sud

Le attività proseguiranno poi con l’esecuzione di lavorazioni di completamento sottostanti il piano viabile e con il rifacimento dei giunti di dilatazione, senza arrecare particolari disagi alla circolazione.

L’intervento di manutenzione eseguito – per un investimento complessivo di circa 2,3 milioni di euro – ha riguardato attività sulle opere d’arte, i dispositivi laterali di ritenuta, interventi idraulici, di nuova pavimentazione, di decespugliamento e taglio erba, oltre alla rimozione di rifiuti incivilmente abbandonati.

Contestualmente è stato attivato l’impianto d’illuminazione in corrispondenza dello svincolo, la cui realizzazione rientra nell’ambito di un ulteriore appalto in corso, per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, relativo all’illuminazione dei cinque svincoli tra il km 8,400 (Somma Vesuviana) ed il km 17,400 (San Giuseppe Vesuviano) lungo la tratta di raddoppio della statale, sempre in ragione del potenziamento degli standard di sicurezza e percorribilità della infrastruttura stradale.