Castello di Cisterna, confronto in Consiglio comunale sul nuovo parco urbano di via Selva

Seduta particolarmente discussa quella del Consiglio comunale di Castello di Cisterna svoltasi il 26 maggio presso il centro sociale del parco “E. De Nicola”. Tra i punti principali affrontati dall’assemblea, il progetto per la realizzazione del nuovo parco urbano in via Selva e il permesso a costruire in deroga per tre fabbricati destinati ad attività produttive, artigianali e commerciali nell’area di via Madonnelle ex Vesuviana.

Il progetto della futura villa comunale

Ad aprire il dibattito sul nuovo parco urbano è stato il vicesindaco Peppe Scotto, che ha definito l’intervento un passaggio storico per la città.

Scotto ha spiegato di sentirsi profondamente legato al territorio e di aver sempre desiderato la realizzazione di uno spazio verde pubblico accessibile a tutta la comunità. Secondo il vicesindaco, una villa comunale rappresenta il “giardino della collettività”, un luogo simbolico di aggregazione e condivisione.

Nel suo intervento ha parlato di un momento “epocale” per Castello di Cisterna, sostenendo che il progetto rappresenti un segnale concreto di una politica orientata ai bisogni della comunità. Ha inoltre ricordato come, per anni, si sia discusso della possibilità di dotare la città di una villa comunale e di come oggi quell’idea stia finalmente prendendo forma.

Le critiche del consigliere Andrea Di Sena

Di tutt’altro tono l’intervento del consigliere Andrea Di Sena, che ha espresso forti perplessità sul progetto e sulla gestione dell’intera operazione.

Secondo Di Sena, il parco urbano rappresenterebbe “l’esempio pratico del modo di operare dell’amministrazione”.

Tra le principali criticità evidenziate vi è la necessità di procedere con espropri nell’area individuata per il nuovo parco, oltre alla presenza di contratti di fitto ultra decennali che, secondo il consigliere, potrebbero complicare ulteriormente l’iter.

Di Sena ha sottolineato come quei fondi derivino da risorse destinate a compensare danni ambientali e che, proprio per questo motivo, dovrebbero essere utilizzati “con grande attenzione e parsimonia”.

Nel corso del suo intervento ha inoltre contestato alcuni aspetti progettuali, soffermandosi sull’allargamento di via Selva e via Paganini e sulla realizzazione di strade e marciapiedi previsti nel piano approvato.

Secondo il consigliere, il finanziamento sarebbe finalizzato principalmente alla creazione dello spazio urbano e non ad opere viarie, sostenendo che le risorse avrebbero potuto essere impiegate per valorizzare aree verdi già esistenti sul territorio.

Tra le osservazioni avanzate anche dubbi sulla futura manutenzione del parco e considerazioni sulla scelta dei tecnici incaricati della progettazione.

Via libera ai fabbricati produttivi in via Madonnelle

Nel corso della seduta è stato affrontato anche il punto relativo al permesso a costruire in deroga per la realizzazione di tre fabbricati destinati ad attività produttive, artigianali e commerciali nell’area di via Madonnelle ex Vesuviana.

Sul tema il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente, evidenziando l’importanza di sostenere le aziende che scelgono di investire e continuare la propria attività sul territorio.

Durante il confronto è stato sottolineato come la crescita di un’attività produttiva possa rappresentare un’opportunità di sviluppo non solo per l’impresa coinvolta, ma per l’intera comunità locale.