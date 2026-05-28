Tragedia a Poggiomarino: muore a 22 anni dopo lo schianto in moto

Il giovane, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso il controllo del mezzo in via Tortorelle. Inutili i soccorsi

Ancora sangue sulle strade del Vesuviano. Un ragazzo di appena 22 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio a Poggiomarino.

La vittima, originaria di San Giuseppe Vesuviano, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Tortorelle. La corsa si è conclusa contro un palo della pubblica illuminazione in un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava in direzione via Iervolino quando sarebbe improvvisamente finito fuori controllo. Alcuni residenti e automobilisti presenti in zona hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Sarno, il 22enne è morto poco dopo il ricovero a causa delle profonde ferite riportate nello schianto.

L’area dell’incidente è rimasta a lungo presidiata dalle forze dell’ordine per consentire i rilievi tecnici e mettere in sicurezza la carreggiata. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e non escludono alcuna ipotesi. Determinanti potrebbero risultare eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La notizia della morte del giovane si è diffusa rapidamente tra Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, lasciando sgomenti amici e familiari. Sui social, nelle ore successive alla tragedia, sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza.

L’ennesimo incidente mortale riaccende il tema della sicurezza stradale nell’area vesuviana, dove negli ultimi mesi si sono verificati numerosi schianti, spesso con vittime giovanissime. Una scia di tragedie che continua a colpire duramente il territorio e che alimenta preoccupazione tra cittadini e istituzioni.