Casalnuovo, stese e intimidazioni ai seggi: Romano presenta esposto in Procura sul voto

A Casalnuovo di Napoli esplode la polemica dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La candidata sindaco del centrodestra e delle liste civiche, Nicoletta Romano, ha presentato un esposto alla Procura di Nola e alla Prefettura di Napoli denunciando presunti episodi di condizionamento del voto e intimidazioni avvenuti nei pressi dei seggi elettorali.

Nel documento vengono descritti diversi episodi ritenuti anomali. Tra questi, la presenza di gruppi di motociclisti che avrebbero attraversato le zone dei plessi scolastici senza casco, creando tensione soprattutto nell’area dell’ex 219. Secondo quanto riportato nell’esposto, le carovane di scooter si sarebbero spostate davanti a vari seggi cittadini anche nelle ore successive alla chiusura delle urne.

La candidata parla inoltre di un clima particolarmente pesante durante le operazioni di voto. Nel mirino anche presunti controlli informali all’esterno delle scuole, con persone che avrebbero tentato di scoraggiare alcuni elettori dall’entrare nei seggi. Tra gli episodi segnalati compare anche quello di un presidente di sezione che avrebbe rinunciato all’incarico dopo momenti di forte agitazione e stress.

Nell’esposto vengono evidenziati anche alcuni dati elettorali considerati sospetti, come il risultato ottenuto da un candidato consigliere che in un singolo plesso avrebbe raccolto circa 750 preferenze personali, numeri molto superiori rispetto alle precedenti consultazioni amministrative.

Nicoletta Romano ha chiesto alla Procura e alla Prefettura di acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali, ascoltare i componenti dei seggi e predisporre un rafforzamento dei controlli in vista del ballottaggio. La richiesta principale riguarda la presenza di presidi fissi delle forze dell’ordine davanti ai plessi elettorali per garantire sicurezza e libertà di voto ai cittadini.

Sulla vicenda è intervenuto anche il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, che ha espresso solidarietà alla candidata chiedendo maggiori controlli sul territorio durante il secondo turno elettorale. Tra due settimane Nicoletta Romano, che ha preso oltre 2mila preferenze in meno delle liste che la sostengono, sfiderà Giovanni Nappi al ballottaggio.