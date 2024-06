Somma Vesuviana, presentazione del volume “Psichiatria Democratica 50 anni straordinari”

Riceviamo e pubblichiamo.

Saranno tanti i testimoni, venerdì 7 giugno 2024 alle ore 19,00, presenti all’incontro pubblico presso lo Spazio Hub-Side di Via Campane, Borgo Casamale, Somma Vesuviana, per la presentazione del volume, curato da Emilio Lupo, “Psichiatria Democratica 50 anni straordinari” (M & M Editori).

Il volume racconta i 50 anni di storia di Psichiatria Democratica attraverso testimonianze di operatori della salute mentale italiani e stranieri e di esponenti del mondo della cultura e delle arti, dell’informazione, del terzo settore, della politica, delle scienze e delle professioni. E ne ripercorre l’impegno per l’approvazione della legge Basaglia, con la chiusura dei manicomi, e la lunga stagione di battaglie per la tutela dei diritti di quanti vivono in condizioni di disagio psicologico- psichiatrico. La lettura del libro è resa ancora più gradevole e scorrevole dalle numerose quanto straordinarie grafiche di Staino, Silver e Dalisi.

L’appuntamento – organizzato dalla locale sezione di Somma Vesuviana dell’ANPI e da Psichiatria Democratica campana – sarà coordinato dal giornalista Luigi Iovino .

In scaletta i saluti del Sindaco S. di Sarno, del Presidente dell’ANPI D. Parisi, del Parroco N. De Sena e del Segretario Nazionale di Psichiatria Democratica S. Di Fede, dell’Ass. Amici del Casamale, D. Rossi, Ass. Tramandars, T. Russo, a seguire, i contributi del Presidente ANPI – Napoli, C. Raia e degli Operatori della Salute Mentale L. Russo (Dir. DSM ASL Napoli 1 Centro), G. De Mattia ( Dir. DSM ASL Caserta) G. Auriemma e M. Tolvo (Psichiatria Democratica della Campania)e V. Caserta (ASL Ce). Letture interpretate da Josi Auriemma (regista teatrale). In mostra le foto di Luca Belfiore (educatore e fotografo), “Oltre la sottile linea dell’(in)ndifferenza”. La relazione introduttiva è affidata a E. Lupo.