Somma, cerimonia di apposizione della targa AISA Vittime Terrorismo

L’AISA Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, fondata e diretta dal Presidente Nazionale, Cav. Giovanni Cimmino, celebrando con tutta l’Italia la Festa della Repubblica del 2 Giugno1946-2024, comunica che lo scorso 23 maggio 2024 è stata apposta la Targa in ceramica a “Ricordo delle Vittime del Terrorismo”, presso l’Ulivo della Memoria già piantumato lo scorso 28 aprile 2024 nell’Aiuola dei Caduti di Tutte le Guerre a Somma Vesuviana.

Al suddetto evento commemorativo, come già comunicato in precedenza, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale è avvenuta la deposizione della Corona di Alloro, come nelle immagini del sociologo e giornalista Antonio Castaldo postate sul web da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali e Associazione “Umanitas Viva” di Napoli, all’indirizzo, https://www.youtube.com/watch?v=e4oC307-7XY., mentre la sintesi dell’intera giornata dell’intera Giornata Commemorativa dell’AISA a Somma Vesuviana di domenica 28 aprile 2024 è nelle immagini di Giosuè Imbroda, https://www.youtube.com/watch?v=hgH1Xryzenw.

Nel corso della cerimonia, curata dal sociologo Antonio Castaldo, il Presidente AISA Giovanni Cimmino affiancato dall’Assessore Rosalinda Perna ha consegnato targhe commemorative ad alcuni familiari delle Vittime del Terrorismo e di Caduti durante la Lotta di Liberazione dell’Italia dalle occupanti truppe tedesche e dal nazifascimo 1943-1945.

Al fratello Ciro Iozzino e al nipote Raffaele, è stata consegnata la “Targa in Memoria di Raffaele Iozzino” Guardia della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, Medaglia d’Oro al Valor Civile, vittima delle Brigate Rosse nella scorta di Aldo Moro in Via Fani a Roma il 16 Marzo 1978. Con loro sul palco vi erano gli agenti di P. S. del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano; il Dott. Francesco Principato, funzionario dell’Azienda Sanitaria S. Anna e S. Sebastiano di Caserta; Salvatore Coppola, Presidente della Pro Loco di Casola di Napoli, e l’ex Presidente del Consiglio Comunale di Brusciano, Antonio Di Palma, entrambi dipendenti dell’ARPAC di Napoli di cui hanno portato il saluto del Direttore Generale Avv. Stefano Sorvino.

Al figlio Gennaro Lauro è stata consegnata la “Targa in Memoria dei Coniugi Salvatore Lauro e Velia Carli”, genitori vittime dell’attentato neofascista alla Stazione di Bologna il 2 Agosto 1980. Al suo fianco vi era l’ex Sindaco di Brusciano Avv. Giuseppe Montanile il quale con il Gonfalone di Brusciano partecipò nel 2020 al 40° Anniversario di quella strage nella Città di Bologna.

Alla Dott.ssa Rosa Maria Esilio e Paolo Cerciello Rega è stata consegnata la “Targa in Memoria di Mario Cerciello Rega” Vice Brigadiere dei Carabinieri, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ucciso a Roma il 26 Luglio 2029 mentre operava in contrasto alla criminalità urbana. Con la dolente vedova sul palco vi era anche il fratello Paolo Cerciello Rega entrambi appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Al fratello Alessandro D’Acquisto è stata consegnata la “Targa in Memoria di Salvo D’Acquisto”, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali, Medaglia d’Oro al Valor Civile, Eroe offertosi per salvare 22 ostaggi degli occupanti tedeschi, ucciso a Palidoro, nell’Agro Romano, il 23 Settembre 1943.

Ai nipoti Maria e Ferdinando Aliperta è stata consegnata la “Targa in Memoria di Ferdinando Aliperta” patriota, partigiano, garibaldino con il nome di battaglia “Somma”, ucciso dai tedeschi a Gressoney in Valle d’Aosta nel 1944.

Alle sorelle Olga e Anna Calvanese è stata consegnata la “Targa in Memoria della Famiglia De Simone Calvanese”. I coniugi Nicola De Simone e Angela Calvanese con i loro figli Anna e Giovanni furono vittime dell’attentato sul Rapido 904 del 23 dicembre 1984.

Alla cerimonia del 28 aprile era assente, per motivi di salute, il Sindaco Dott. Salvatore Di Sarno, il quale aveva delegato per questo l’Assessore Rosalinda Perna Domenica 23 maggio 2024, a Somma Vesuviana, è avvenuta l’apposizione della Targa Commemorativa con il Primo Cittadino, insieme al Presidente Nazionale AISA, Cav. Giovanni Cimmino; il Presidente dell’Azione Cattolica dei Francescani di Santa Maria del Pozzo, Alfonso Allocca; gli appartenenti alla Polizia di Stato, Primo Dirigente Dott. Francesco Cerciello, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Foggia; Francesco Maritato, Assistente Capo, in servizio al porto di Napoli; il Dott. Vincenzo Cerciello, delegato Lilt, Fisico Medico dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli e Presidente dell’Ente Festa dei Gigli di Brusciano; Carmine Maritato ed il sociologo Antonio Castaldo che ha dettato il testo per la targa in ceramica riprodotta dall’Artigiano Antonio Montanile di Brusciano: “In Memoria delle Vittime militari, civili e religiose del terrorismo in Italia e nelle missioni di pace nel mondo. Ognuno in questo luogo di accoglienza e transito rivolga a loro un riconoscente pensiero e una preghiera in suffragio. Presidenza Nazionale AISA Somma Vesuviana”. Italia, Buona Festa della Repubblica.