Pompei, grande attesa per l’arrivo di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV sarà in visita pastorale al Santuario di Pompei l’8 maggio 2026. L’evento coincide con il primo anniversario della sua elezione e con la tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei.

Il Papa arriverà da Roma alle ore 8:50 nell’Area Meeting del santuario per il benvenuto. Numerose le cariche istituzionali che lo accoglieranno. Il primo incontro previsto sarà nella sala Trapani con il Tempio della carità, ossia con tutte quelle persone accolte nelle opere sociali del santuario insieme ai religiosi, al personale e agli educatori che se ne prendono cura. Sua Santità ascolterà alcune testimonianze e rivolgerà ai presenti un breve discorso. Al termine, attraverserà con la papamobile le vie adiacenti al santuario mariano fino all’ingresso, dove sarà accolto dal rettore Mons. Pasquale Mocerino, che gli porgerà il Crocifisso da venerare e l’acqua santa per l’aspersione. Saranno presenti gli ammalati e le persone con disabilità, che il Papa benedirà e saluterà. Visiterà la Cappella di san Bartolo Longo, dove pregherà davanti alle spoglie mortali del fondatore, ch’egli stesso ha proclamato santo il 19 ottobre 2025; poi, ancora, incontrerà il clero pompeiano nella Cappella delle Confessioni, là dove milioni di pellegrini, nel sacramento della riconciliazione, sono nati e continuano a nascere a una nuova vita». Alle 10.30, la solenne Messa nella piazza centrale, al termine della quale guiderà la recita della Supplica. Un imponente servizio d’ordine è stato predisposto in vista di un grande afflusso di fedeli. Il Coro Pompeiano don Franco Di Fuccia, magistralmente diretto dal M° Francesco Federico, si affiancherà al Papa durante la celebrazione. Il congedo da Pompei è in programma alle ore 15:00, dopo il pranzo.