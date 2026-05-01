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Somma al voto, presentata la lista A Testa Alta: “Progetto condiviso a sostegno di Silvia Svanera”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Entusiasmo e partecipazione in occasione della presentazione della lista “A TESTA ALTA”, protagonista all’interno della coalizione a sostegno della candidata Sindaca Silvia Svanera.
La lista “A TESTA ALTA”  si pone come risultato di un percorso lungo, condiviso e partecipato, frutto di confronto, riunioni e sintesi tra visioni diverse. Non una semplice continuità con il passato, ma una vera rifondazione politica che unisce esperienze amministrative e nuove energie, con l’obiettivo di costruire un progetto credibile e concreto per la città.
Il contributo del gruppo _“A TESTA ALTA”_ è stato determinante nella scelta della candidatura di Silvia Svanera, maturata attraverso un processo inclusivo e condiviso, ritenuto capace di rappresentare l’intera alleanza.
Uno degli elementi distintivi della lista è la sua composizione: una comunità politica dinamica, caratterizzata da una forte presenza di giovani, affiancati da figure con esperienza amministrativa. Un equilibrio da considerare un valore aggiunto, insieme all’attenzione alla parità di genere, testimoniata dalla presenza di 11 donne e 13 uomini.
 “A TESTA ALTA” si propone come una forza di rinnovamento, ponendo al centro dell’azione politica le principali criticità del territorio: periferie spesso trascurate, condizioni delle strade, qualità dei servizi e crescente distanza tra cittadini e Istituzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare normalità nella vita quotidiana, attraverso un’Amministrazione comunale più presente, accessibile ed efficace.
Si ribadisce inoltre la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni, puntando su ascolto e presenza sul territorio, nella convinzione che una città possa cambiare realmente solo quando chi la governa torna ad essere vicino ai cittadini.
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