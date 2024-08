Somma Vesuviana. “Mediterranea”, crocevia di culture, protagonista del Palio 2024

Lanciamo ufficialmente il tema della XXXII Edizione 2024 de il Palio di Somma Vesuviana che ha per titolo “Mediterranea, Terra e Mare di Fraternità” e il manifesto di quest’anno rappresenta in toto ciò che come comitato Palio, quest’anno, vogliamo comunicare.

Ma da dove nasce l’idea di questo tema?

Il Mediterraneo è un antichissimo crocevia, da millenni tutto vi confluisce complicandone e arricchendone la storia; non un paesaggio ma innumerevoli paesaggi, non un mare ma un susseguirsi di mari, non una civiltà ma un serie di civiltà.

Si incontrano il mondo romano, la preistoria, le città greche, la presenza araba, il cristianesimo, l’Islam e l’ebraismo.

Il Mediterraneo crocevia, il Mediterraneo eteroclito, è presente nella nostra memoria con un’immagine coerente, in cui tutto si fonde e si ricompone in una unità originale, frutto della natura e degli sforzi molteplici, degli uomini, di ieri e di oggi.

Terra degli ulivi, della vite e del grano.

Il Mediterraneo è un mare e una terra dove tre continenti si incontrano, Asia, Europa e Africa, di cinque sponde e di diverse culture.

Mediterraneo della fraternità che trasforma le differenze in opportunità, che si fa spazio di accoglienza nel dialogo. La volontà di dialogo dice che apro braccia, cuore, mente per andare oltre la paura.

Ma adesso restate connessi perché nei prossimi giorni vi parleremo delle novità del programma di questa XXXII edizione rara e straordinaria, un mix tra tradizione e innovazione.

