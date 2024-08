Somma Vesuviana – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Spirito Santo a Somma Vesuviana per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

Stando alla ricostruzione del forze dell’ordine un proiettile avrebbe colpito la finestra di un appartamento di una donna incensurata.

Per fortuna non ci sono feriti. Al via le indagini per ricostruire dinamica e matrice.