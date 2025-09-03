Somma Vesuviana, asfaltate 20 strade in 8 mesi: al via il terzo lotto

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Continua con costanza l’opera di asfaltatura delle strade a Somma Vesuviana, nel napoletano.

Ezio Micillo – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano:“ Terminata anche Via Don Minzoni. Seguiranno altre strade come Via Vignariello, Via San Sossio, Via Marigliano. Al termine dei tre lotti arriveremo a 20 strade, mentre altre 10 erano state già asfaltate in precedenza. Parliamo del 30% delle strade del paese!”.

“Continuiamo in modo costante ad asfaltare strade e molte di queste strade non erano mai state asfaltate e non venivano asfaltate da tempo. Dopo via Napoli e Via Orlando e dopo via Prima Traversa Casaraia, da poche ore è stata asfaltata anche via Don Minzoni. Stiamo continuando a ritmo serrato nell’opera di asfaltatura delle strade. Poi avremo altri due lotti di strade per un totale di ben 20 strade che saranno in periferia come Via Vignariello o via Malatesta o ancora Via San Sossio, via Colle e centrali come ad esempio Via Marigliano. Grazie al lavoro dell’ufficio lavori pubblici, al suo responsabile arch. Giuseppe Schiattarella, in poco più di 8 mesi, abbiamo finanziato, progettato,affidato i lavori ed iniziato ad asfaltare. Un intervento massivo che garantirà maggiore sicurezza, comfort alla guida e decoro urbano. Ringrazio i consiglieri di maggioranza, il sindaco Salvatore Di Sarno, e ai colleghi della Giunta”. Lo ha affermato Ezio Micillo, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

