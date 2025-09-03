Somma Vesuviana accoglie il Cammino Letterario: scrittori in arrivo in bicicletta

E a Somma Vesuviana gli scrittori arrivano anche in bicicletta. Domani il paese sarà l’undicesima tappa del Sesto Cammino Letterario Italiano partito il 25 Agosto dall’Abruzzo.

Una pedalata lungo la quale gli scrittori entrando nei borghi, possono promuovere i loro libri.

Libri – scrittura – bicicletta – a Somma Vesuviana – nel paese dove Fausto Coppi amava pedalare in compagnia del suo amico falegname, Giuseppe D’Avino.

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “In paese avremo l’undicesima tappa del Sesto Cammino Letterario Italiano, partito il 25 Agosto da Pescina, in provincia de L’Aquila. Un cammino tutto in bicicletta con un percorso di 420 Km fatto di libri, musica e di grandi emozioni!”.

Il Cammino Letterario Italiano in bicicletta è ideato e organizzato dalla Masciulli editore.

Arrivo degli scrittori domani al Salotto Letterario presso il Cortile del Comune, Palazzo Torino alle ore 18, Domani – Mercoledì 4 Settembre.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano:“Il nostro è il paese che vede un forte legame con il campionissimo Fausto Coppi, ma è anche il paese di ben quattro rassegne letterarie che hanno ospitato, negli ultimi mesi, Dacia Maraini, Maurizio De Giovanni e tanti davvero tanti scrittori, anche nelle scuole”.

“A Somma Vesuviana gli scrittori arrivano anche in bicicletta. In paese avremo l’undicesima tappa del Sesto Cammino Letterario Italiano, partito il 25 Agosto da Pescina, in provincia de L’Aquila. Un cammino tutto in bicicletta con un percorso di 420 Km fatto di libri, musica e di grandi emozioni. Domani alle ore 9 e 30 gli scrittori partiranno in bicicletta da Sorrento, per arrivare a Somma Vesuviana alle ore 18 con un salotto letterario pronto ad accoglierli presso il cortile di Palazzo Torino, sede del Comune e alle ore 22 e 30 Salotto Letterario Notturno al MALT di Somma”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Domani alle ore saranno Cartolibromania di Imma Malva e Sonia Sodano, ideatrice della Rassegna Letteraria “Una Somma di libri” ad accogliere, presso il cortile dell’edificio comunale piazza Vittorio Emanuele il cammino letterario organizzato dalla Masciulli edizioni.

L’incontro è ovviamente aperto al pubblico. Tante storie anche con il cantautore Vladmiro d’Arco non mancate

Il Sesto Cammino Letterario Italiano terminerà poi a Procida il 6 Settembre!

Una lunga pedalata letteraria, infatti il mezzo usato in questa edizione è la bicicletta, rigorosamente quella muscolare.

“Ho scelto la bici per allungare la distanza tra le tappe, percorrendo più chilometri in meno giorni, dando così più spazio ai libri, agli autori e ai salotti letterari – ha affermato l’editore Alessio Masciulli ideatore e promotore di questo particolare evento – e con la bici potremo spostarci più velocemente, rispettare l’ambiente, trovare percorsi alternativi ed esplorare borghi, parchi e sentieri della nostra bella Italia. Siamo partiti da Pescina. La città di Pescina e l’isola di Procida sono legate dallo scrittore Ignazio Silone e proprio per questo motivo, esiste un gemellaggio tra le due realtà”.

Le tappe previste in questa edizione sono 14, così come i giorni di pedalata. Il cammino in biciclettà è partito da Pescina (Aq) proseguendo verso Avezzano (Aq), Canistro (Aq), Balsorano (Aq), Sora (Fr), Cassino (Fr) Sessa Aurunca (Ce), Napoli dove il cammino sosterà due giorni tra librerie storiche e biblioteche, Minori (Sa), Sant’Agnello (Na). Domani l’undicesima tappa vedrà protagonista Somma Vesuviana (Na), poi toccherà Quarto (Na) e infine Procida (Na).

L’intento di questo progetto itinerante, nato nel 2021, è quello di unire gli autori, esordienti e non di tutta Italia, scoprire insieme nuovi posti, promuovere in modo alternativo i libri e unire a tutto questo la bellezza di pedalare nella natura creando rete e condivisione tra i partecipanti. In viaggio verranno fatte dirette, registrati e pubblicati video su ogni social della casa editrice, intervistati scrittori e poeti e raccontati aneddoti dei posti visitati e dei personaggi incontrati.

Lungo la pedalata in bicicletta, i giovani scrittori avranno la possibilità di promuovere un loro libro, tappa per tappa, evento per evento, luogo per luogo!

Bicicletta e arte della scrittura insieme nel paese che vide pedalare il campionissimo Fausto Coppi.

“Era l’anno 1945, quando il campionissimo Fausto Coppi, veniva ogni giorno in bicicletta per trascorrere alcune ore nei vicoli del Borgo Antico del Casamale, con Giuseppe D’Avino, il falegname che gli donò la bicicletta per consentirgli di riprendere gli allenamenti dopo essere stato prigioniero degli Alleati, a Caserta. Un gesto che creò un legame forte tra Coppi e Giuseppe D’Avino. Nel 2023 con il figlio Faustino – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – e con i figli di D’Avino, abbiamo dedicato una targa a ricordo di questo legame, in Piazza Vittorio Emanuele III, proprio sul Palazzo del Comune. Somma Vesuviana, però sta puntando molto anche sulle rassegne letterarie. Vorrei ricordare che negli ultimi mesi, abbiamo avuto Dacia Maraini, Maurizio de Giovanni e tanti altri scrittori in ben quattro rassegne letterarie”.