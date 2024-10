Somma Vesuviana, Raffaele Alaia vince i Mondiali 2024 con la Federazione Italiana Acconciatori Misti

Somma Vesuviana. Raffaele Alaia, talentuoso hairstylist sommese, ha rappresentato l’Italia con grande orgoglio ai Campionati Mondiali “OMCHAIRWORLD” che si sono tenuti di recente a Parigi. Alaia, titolare del “Luxury Salon Parrucchieri”, ha partecipato alla competizione insieme alla Federazione Italiana Acconciatori Misti (FIAM) che ha conquistato il titolo mondiale nel settore commerciale.

Questa vittoria rappresenta un importante riconoscimento mondiale alla creatività, alla tecnica e all’eleganza che caratterizzano i professionisti italiani dell’hair styling. L’Italia ha dimostrato, ancora una volta, di essere un’eccellenza internazionale, capace di interpretare e anticipare le tendenze globali con uno stile unico e inconfondibile.

Il successo della FIAM ai Mondiali è stato reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione del direttivo della federazione, che ha guidato con professionalità e visione il percorso di preparazione di ogni partecipante. Sotto la direzione del Presidente della Federazione, il team ha lavorato con energia e determinazione, portando avanti un progetto ambizioso fondato sulla collaborazione e sullo spirito di unità.

Ora che il sipario si è chiuso sulla competizione internazionale, per Raffaele Alaia e i suoi colleghi della FIAM si apre un nuovo capitolo. “Questa vittoria non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza,” ha aggiunto Alaia. “Siamo determinati a continuare il nostro percorso di crescita e innovazione, sostenendo i nostri associati e promuovendo la qualità dell’acconciatura italiana in tutto il mondo.”