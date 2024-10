Qual è il ruolo della donna nella società moderna? Attendiamo le risposte di 300 donne riunite a Napoli per una “colazione” speciale

L’appuntamento in città a Napoli, sabato 26 ottobre, per le donne di “Colazione tra donne” che animate da carisma, grinta e creatività animeranno lo spazio dell’America Hall per uno dei loro consueti appuntamenti, organizzato, questa volta, in modo davvero esclusivo.

E’ SOLD OUT! Tutto esaurito! E il conto alla rovescia è ormai iniziato.

Vestendo un outfit che avrà “qualcosa di rosso” come un fil rouge che le unisce e le distingue, la carica delle 300 donne di “Colazione tra donne” è pronta a varcare le porte dell’America Hall ed a mettersi – ancora una volta – come ogni sabato accade – a confronto, in ascolto, in discussione, in gioco.

Ma chi sono? … Una community!

La community che nasce – e poi si espande – a Napoli, da qualche mese, intorno ai tavolini di un bar mentre sono intente a – udite, udite – far colazione!

E’ la community di “Colazione tra donne”, un format ideato e creato da Olga Kovaleva, Presidente dell’Associazione Celafarai che, intuendo il potere dell’incontro informale per parlare di argomenti collegati ai più eterogenei ambiti personali, privati e lavorativi, in chiave – o meglio – dal punto di vista “femminile”, accoglie e soddisfa l’esigenza di moltissime donne.

Confrontarsi, parlare, esprimere la propria opinione, crescere, raccontarsi, progettare il nuovo e – ancora – confrontarsi… Questo è l’estratto, ridotto, di ciò che avviene agli incontri.

Solo chiacchiere da bar? Tutt’altro!

Gli appuntamenti sono strutturati in modo da interessare una tematica precedentemente scelta e comunicata alle partecipanti – si arriva preparate NDR – e sono sempre condotti da una professionista in grado di partecipare in qualità di esperta del tema trattato.

E’ così, in questo modo, che si realizza, concretamente, la crescita: mi confronto con altre donne ed ho il supporto, i suggerimenti, la guida e – se vogliamo – le “dritte” di chi, quell’argomento, lo conosce così bene da averne fatto una professione.

Bello! …direte.

Sì, confermo!

Ho avuto modo nei mesi scorsi di parteciparvi sia come professionista esperta di alcune tematiche, sia come uditrice, come partecipante che apprendeva, ascoltava, diceva la sua opinione.

E ne ho valutato la forza, la potenza, la capacità di generare cambiamento.

La forza che ci si sente dentro ad ogni incontro è quella derivante dall’unione; quella derivante dall’ascolto posto in essere attivamente verso chi parla, e dell’essere ascoltate, accettate – senza giudizio – accolte nella propria unicità e – talvolta – spinte a compiere quel passo avanti che tanto anelavamo, ma per il quale ci mancava sostegno e sprone.

Eccolo il successo, secondo me, di questo format: una ritrovata assertività.

Cosa accadrà sabato?

Il format è sostanzialmente lo stesso di ogni incontro, ma sul palco dell’America Hall si alterneranno cinque professioniste diverse pronte ad esprimersi, confrontarsi ed ad illustrare il proprio punto di vista sul tema:

“Il ruolo della donna nel mondo contemporaneo”.

La conferenza ha l’obiettivo di esplorare il ruolo della donna nella società moderna, attraverso un dibattito interattivo.

E’ questa la tematica scelta dall’ “Associazione Celafarai” – che cura il progetto “Colazione tra donne” NDR – attraverso la sua Presidente Olga Kovaleva che è il cuore pulsante della community: attenta alle esigenze delle donne che la circondano, cercando di essere sempre un passo avanti rispetto agli argomenti che possono essere più utili, che possono portare benefit in termini di conoscenza, formazione, crescita e confronto alle partecipanti; partecipe e propositiva sia on line che off line, in presenza, “vis à vis”.

Insieme, accanto, di fronte alle donne, alle persone che insieme a lei partecipano, credendoci, alla realizzazione di questi progetti.

Le cinque ospiti speciali, scelte dall’Associazione Celafarai, rappresenteranno diverse sfaccettature della vita femminile.

Donna Mamma: Stefania Lago, madre di cinque figli; una donna che sviluppa la propria attività con passione e dedizione. Donna in Carriera e Lavoratrice: Annalisa Cerbone, specialista politiche attive del lavoro presso Synergie Italia SPA. Donna Imprenditrice: Logopedista dott.ssa Marina Tripodi, Direttrice del Centro della Voce, Logopedista esperta in vocologia, Past President SIFEL, Socio Onorario GIVA (Gruppo Italiano Vocologi Artistici). Donna Attivista Sociale: Pina Montefusco, Segretaria CISL INPS e Dirigente Sindacale, impegnata nella difesa dei diritti sociali. Donna Politica: Giuseppina Castiello, Sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, attiva nella politica e nella vita pubblica.

Si parlerà di valori, ruoli sociali femminili, competizione tra donne, sviluppo sostenibile, espressione della personalità, propositività e resilienza, equilibrio tra il maschile ed il femminile…

Lasciamo i puntini di sospensione; conoscendoci ci sarà molto altro di cui trattare.

Sarà l’ennesima – e non ultima – occasione di esprimerci, come persone, donne, professioniste sempre più parte integrante e rilevante di una società in cui – parlo a nome mio – per noi donne, non sono sufficienti solo le quote rosa.

Il nostro spazio, la nostra voce ed il nostro pensiero sono richieste dall’evoluzione sociale e noi, ci siamo!

Indosseremo qualcosa di rosso simbolo di tutta la forza, la passione e l’amore che mettiamo in ciò che realizziamo, e questa – signore e signori – è realizzazione!