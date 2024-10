Circumvesuviana, lettera aperta dei comitati pendolari

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera aperta dei comitati pendolari

La realtà porta a bruschi risvegli. Ieri sera per i viaggiatori delle linee vesuviane è stata, nuovamente, un’espererienza da incubo. Partenze dal terminale di Portanolana con ritardi imprecisati, due treni fermi lungo le linee, uno a via dei Monaci sulla Sorrento, l’altro a Sperone sulla Baiano, passeggeri di nuovo costretti a scendere lungo i binari.

Quanto sta accadendo è il risultato di una programmazione di esercizio non più sostenibile. Ormai è più di un anno che i comitati pendolari, portavoci di chi prende il treno tutti i giorni, denunciano senza trovare ascolto in Eav e in Regione, le criticità dell’attuale offerta di servizio.

I vertici regionali e aziendali non possono limitarsi a scusarsi con i viaggiatori, a questo disastro bisogna mettere mano.

Occorre guardare in faccia la realtà, accogliere i suggerimenti dei viaggiatori e modificare l’offerta di servizio.

Il numero dei treni insufficiente e l’infrastruttura obsoleta non consentano l’attuale programmazione, è inutile sciorinare numeri alterati dalla disuguaglianza dell’offerta sulle varie linee, bisogna tornare ai principi dell’amministratore buon padre di famiglia e riuscire a distribuire a tutti il poco che è rimasto.

Noi dei Comitati non vogliamo fare processi a nessuno, né offrire il fronte della protesta a una parte politica, di certo però la situazione attuale è il risultato di una gestione da noi sempre criticata.

Non tocca a noi pendolari, chiedere le dimissioni di qualcuno, è la regione che deve tutelare il patrimonio pubblico e ricorrere a ogni azione perchè venga garantito il servizio sulle linee vesuviane.

Noi chiediamo RISPETTO per la nostra DIGNITA’ e i nostri DIRITTI, vogliamo che con le risorse a disposizione e senza discriminazioni territoriali venga garantito il servizio ferroviario su tutte le linee vesuviane.

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari

NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce comitato pendolari CIRCUMVESUVIANA EAV I comitati pendolari vesuviani