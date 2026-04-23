Somma, confronto politico senza esito: l’Associazione “9 Marzo” guarda avanti

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione ” 9 Marzo” , a seguito del proprio manifesto, coerentemente con i principi ed i valori che lo hanno ispirato, fa presente che ha incessantemente promosso tavoli di confronto tra le forze civiche e gruppi politici al fine di stimolare un dialogo costruttivo orientato alla nascita di un gruppo politico che potesse dare il giusto impulso alle aspettative di sviluppo del nostro territorio.

Le difficoltà emerse durante tutto il periodo delle trattative sono state molteplici e di varia natura, ma la tenacia e la determinazione sono state la leva su cui è stato poggiato costantemente il nostro impegno.

Giunti alla fine dei numerosi incontri, purtroppo, con dispiacere per non aver potuto dare il contributo auspicato, si è dovuto prendere atto che non esistevano più i minimi presupposti per continuare a dare respiro al progetto per il quale tante energie erano state profuse. Tuttavia, archiviata questa parentesi, l’impegno dell’associazione resta inalterato e proseguirà con iniziative ossequiose al proprio statuto.