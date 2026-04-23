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Somma Vesuviana, Granato candidato sindaco, Giovani in Campo: “Grazie alle forze politiche che credono nel cambiamento”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Il movimento “Giovani in Campo” rinnova il sostegno ad Antonio Granato e rilancia l’impegno per una nuova stagione amministrativa a Somma Vesuviana.

 

 

“Il movimento Giovani in Campo, presentatosi alla città lo scorso 29 gennaio presso l’International Restaurant di Somma Vesuviana, torna a esprimere il proprio ringraziamento ai movimenti politici che hanno accolto la proposta di Antonio Granato candidato sindaco.

 

In quella occasione, un gruppo di giovani coordinato da Michele Musa ,Melania Ruopolo,Lia Polise Ylenia Imperato,Maria Rita Geografo GianMarco Pone,Giovanni Grillo,Antonio Borsa  con il supporto di Maria Pia Addeo,Sara Mollo,Sara Ciotola ,Anna Piscopo,Marilena Di Palma ha illustrato idee, progetti e una visione orientata al rinnovamento, ponendo al centro partecipazione, impegno civico e contributo concreto alla vita amministrativa della città. L’iniziativa ha rappresentato uno dei primi momenti di chiarezza in una fase caratterizzata da forte incertezza politica, offrendo un punto di riferimento e dando un nome e una direzione al confronto pubblico.

 

Il movimento ringrazia quindi le forze politiche che hanno scelto di condividere questo percorso, nella convinzione che la collaborazione possa tradursi in un’azione amministrativa efficace e inclusiva.

Certi di una cooperazione significativa con l’intera coalizione, i giovani di Giovani in Campo assicurano alla città il massimo impegno, promettendo ogni sforzo utile a contribuire concretamente al cambiamento e alla costruzione di una nuova stagione politica per Somma Vesuviana”.

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