Lotta alla sosta selvaggia a Pomigliano, piovono le multe

POMIGLIANO D’ARCO – Sicurezza stradale e decoro urbano al centro dell’attività intensificata portata avanti dalla polizia locale di Pomigliano d’Arco, guidata, da circa due settimane, dal tenente colonnello Emiliano Nacar. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto della sosta selvaggia, con decine di contravvenzioni elevate nelle zone centrali della città. Nell’ambito delle operazioni, sono stati emessi 150 verbali per violazione del codice della strada negli ultimi tre giorni, e particolare attenzione è stata data ai motociclisti, fermati e sanzionati per non aver rispettato l’obbligo del casco.

Oltre ai controlli stradali, la polizia locale ha sanzionato attività commerciali per un totale di cinquemila euro per esercizio di attività senza la dovuta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) e per emissioni sonore in violazione delle ordinanze sindacali. Sono state comminate multe per occupazioni abusive di aree pubbliche da parte di attività commerciali, e sanzioni di mille euro per emissioni sonore all’esterno dei locali, in violazione delle ordinanze sindacali.

La lotta contro la sosta selvaggia è stata intensificata su tutto il territorio, con decine di contravvenzioni elevate nelle zone centrali della città. Tra le operazioni di maggiore rilievo, la polizia municipale ha sanzionato un’attività illegale e abusiva di artigianato all’interno di un palazzo comunale, che emetteva esalazioni nocive. Chiusi anche due esercizi commerciali. Queste attività, fanno sapere dal Comune, sono propedeutiche ad un imminente presidio delle zone della movida durante il fine settimana, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.