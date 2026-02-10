mercoledì, Febbraio 11, 2026
Somma, Catello Maresca dialoga con gli studenti dell’ITI Majorana

Somma Vesuviana, il Magistrato Catello Maresca incontra gli alunni dell’ITI Majorana

Giovedì 5 febbraio 2026, nell’Aula Magna dell’ITI Majorana di Somma Vesuviana, il Magistrato Catello Maresca ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico sommese

Riceviamo dal prof. Emanuele Coppola e volentieri pubblichiamo.

Il Dott. Maresca ha colloquiato per oltre due ore con gli studenti, esordendo con le parole del Giudice Giovanni Falcone: “le mafie si combattono prima nella scuola e poi nelle aule di tribunale, poiché è proprio partendo dai giovani che si costruiscono adulti consapevoli e in grado di dare manforte contro la violenza e la sopraffazione”.

Tra battute ironiche e qualche parola in napoletano, il Magistratoha incantato una platea partecipativa e, a tratti, divertita, ripetendo più volte che la malavita teme, prima di tutto, le scuole.

Prosegue il dibattito anche con argomenti social: “Ragazzi, il mio influencer è stato Giovanni Falcone, scegliete da chi essere influenzati”e conclude citando ancora Falcone: “gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. 

Una lezione, quella tenuta dal Magistrato, che ha fatto breccia nelle coscienze di alunni e professori. Un impegno, il Suo, che va ben oltre le aule giudiziarie, tra la gente e con la gente, previlegiando i giovani, instaurando, da subito, un rapporto con ogni interlocutore fatto di affetto, stima, fiducia e gratitudine.

La Redazione.

