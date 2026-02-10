Pregiudicato gambizzato davanti al distributore di sigarette in piazza, agguato ad Acerra

Un episodio violento ha scosso Acerra nelle prime ore della giornata, quando un uomo di 72 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola in piazza San Pietro. L’uomo sarebbe stato raggiunto da due soggetti in scooter mentre si trovava nei pressi di una tabaccheria, dove si era fermato per acquistare sigarette da un distributore automatico.

Secondo quanto emerso, i due aggressori avrebbero aperto il fuoco senza alcun preavviso, esplodendo un singolo colpo che ha colpito la vittima a una gamba. Subito dopo si sarebbero allontanati rapidamente, dileguandosi nel buio delle strade cittadine. L’orario dell’agguato, attorno alle 4 del mattino, ha reso inizialmente difficile individuare eventuali testimoni.

Il ferito, Giovanni Tufano, pregiudicato ed appartenente ad una famiglia non nuova alle cronache, è stato soccorso e accompagnato presso la clinica Villa dei Fiori, dove i medici hanno confermato che le sue condizioni non sono gravi. La ferita, seppur provocata da un’arma da fuoco, non ha causato danni irreversibili e l’uomo non è in pericolo di vita. Dopo le cure del caso, i sanitari hanno stilato una prognosi di pochi giorni.

La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per fare luce sull’accaduto. Gli agenti stanno lavorando su più fronti: oltre a raccogliere la testimonianza della vittima, stanno esaminando i suoi precedenti e le frequentazioni recenti, elementi ritenuti utili per comprendere il contesto dell’aggressione.

Non sembrerebbe trattarsi di un tentativo di rapina, dal momento che gli aggressori non avrebbero chiesto nulla prima di sparare. Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di un regolamento di conti o di un gesto riconducibile a un litigio avvenuto in precedenza. Fondamentale sarà l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi decisivi per risalire ai responsabili.