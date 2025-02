Somma, Assessore Rega: “Conferenza congiunta sulla Strategia di Sviluppo”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Strategia di Sviluppo 2023 – 2027 – insieme GAL Vesuvio Verde – Parco Nazionale del Vesuvio – Comuni.

Pasqualina Rega – Assessore con Delega al GAL e al Parco Nazionale del Vesuvio: “Terremo una conferenza congiunta sulla Strategia di Sviluppo 2023 – 2027. Mettiamo insieme GAL, Parco Nazionale del Vesuvio che ringraziamo e i comuni. La Conferenza sarà a Somma Vesuviana”.

“Il mio territorio che cambia tra sviluppo e sostenibilità” – conferenza con GAL Vesuvio Verde – Ente Parco Nazionale del Vesuvio – Comune di Somma Vesuviana e enti comunali del territorio.

“Il mio territorio che cambia tra sviluppo e sostenibilità sarà il tema dell’incontro conoscitivo e partecipativo che abbiamo voluto, come Amministrazione Comunale, sul territorio di Somma Vesuviana. La programmazione politica di questa Amministrazione contempla la valorizzazione delle risorse del territorio vesuviano, sostenendo ogni tipo di attività volta alla sperimentazione di politiche orientate allo sviluppo sostenibile ed alla promozione del territorio nel rispetto delle qualità ambientali/ naturalistiche delle aree periurbane, la cui vocazione è caratterizzata da una notevole valenza naturalistica e paesaggistica oltre che storico-archeologico-culturale. In accordo con tale orientamento questo Ente ha aderito al processo aggregativo e di adesione al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Vesuvio Verde sposando l’idea di entrare come “zona vesuviana” nella programmazione del PSR della Regione Campania insieme ad altri sei comuni (San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Ottaviano, Sant’Anastasia, Pollena e Massa di Somma), riuniti sotto il cappello rappresentato dal Parco Nazionale del Vesuvio, collegamento geografico, ambientale e culturale tra i comuni dell’area. Il Consorzio, nel quale per altro l’Ente Comune di Somma Vesuviana detiene una quota di partecipazione, non ha scopo di lucro ed è costituito quale Gruppo di Azione Locale, così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.). Il Consorzio riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti”. Lo ha dichiarato l’Assessore Pasqualina Rega con delega al GAL e al Parco Nazionale del Vesuvio.

“L’Amministrazione Comunale nell’esercizio dell’autonomia locale, intende procedere alla organizzazione di un incontro pubblico dal titolo “Il mio territorio che cambia tra sviluppo e sostenibilità”, finalizzato ad assicurare un’idonea forma di promozione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti della Strategia di Sviluppo 2023-2027 e del Ruolo assunto dall’Ente Parco nella promozione e valorizzazione del territorio. Il 14 Marzo presso il “Castello di Lucrezia D’Alagno” – ha concluso la Rega – avremo lo svolgimento della conferenza coinvolgendo anche le autorità politiche e civili del territorio, ovvero gli organi istituzionali e i tecnici dell’Amministrazione Comunale. In quella sede potranno essere presentati gli slides sulla nuova Strategia di Sviluppo 2023-2027. Tale iniziativa, oltre a perseguire finalità e obiettivi che l’Amministrazione vivamente sostiene, rappresenta un’opportunità di divulgazione e conoscenza, del ruolo del G.A.L. e dell’Ente Parco nelle attività di promozione del territorio e delle strategie di programmazione dell’Ente. Sarà una conferenza estremamente importante, in quanto vedrà insieme tutte le parti sulla pianificazione territoriale finalizzata allo sviluppo dei nostri luoghi”.