Da Napoli a Sanremo: Settembre in Finale per le Nuove Proposte

Napoli. Settembre, giovanissimo cantante partenopeo, arriva alla finale delle Nuove Proposte che si terrà questa sera nella terza serata del Festival. Cercherà di ottenere la vittoria sfidando Alex Wyse.

È Settembre, nome d’arte di Andrea Settembre, ad accedere alla finalissima della categoria Nuove Proposte della Settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore napoletano con il suo singolo “Vertebre” ha sfidato Maria Tomba nella semifinale di ieri sera all’Ariston ed ha trionfato su quest’ultima grazie al giudizio di Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Questa sera Settembre salirà di nuovo sul palco dell’Ariston e affronterà l’ultima tappa della competizione canora confrontandosi con Alex Wyse, l’altro finalista in gara.

Le diverse esperienze ai talent

Non è la prima volta che Andrea Settembre si esibisce in televisione davanti a milioni di spettatori. Il giovane ha partecipato a diversi talent show televisivi dedicati alle giovani promesse della canzone. Infatti, a soli dieci anni ha partecipato nel 2011 a “Io Canto” condotto da Gerry Scotti. Nel 2019 è entrato nella squadra capitanata da Gigi D’Alessio nel programma “The Voice of Italy”. Nel 2023 Settembre è stato tra i concorrenti di X Factor ed ha raggiunto le semifinali e presentato il suo inedito “Lacrime”. Il suo brano “Vertebre”, con cui cercherà di ottenere la vittoria questa sera, vanta già sei milioni di stream su Spotify.

Cuore partenopeo

Dunque, non solo Napoli è presente all’Ariston grazie ai tre big partenopei in gara, ovvero Massimo Ranieri, Rocco Hunt e i The Kolors. Anche Settembre, nato nel 2001, ha portato lo spirito partenopeo al Festival e non solo con le sue origini ma anche con i suoi look. In occasione dell’inizio del Festival, il cantante ha omaggiato la sua città e la sua squadra del cuore indossando una giacca composta da tante sciarpe del Napoli. Per la semifinale, Andrea ha indossato, invece, un outfit di GCDS, il cui stilista Giuliano Calza è anche lui di Napoli. In particolare, la cravatta era firmata Marinella, uno dei marchi simbolo dell’artigianalità napoletana.

