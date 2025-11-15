Somma Vesuviana, al Montessori la XIII edizione dedicata al maestro Seraponte

Somma Vesuviana. Ieri, presso l’ Istituto Maria Montessori, si è tenuta la XIII edizione della manifestazione in onore del Maestro Antonio Seraponte.

L’evento in ricordo del Maestro Antonio Seraponte, giunto alla tredicesima edizione, si è svolto ieri all’interno dell’ auditorium dell’Istituto Maria Montessori di Somma Vesuviana, confermando ancora una volta il valore di un appuntamento che unisce memoria, educazione e tradizioni locali. Durante la giornata interamente dedicata ai valori della pace e della musica, si è tenuta anche la premiazione del “Concorso Letterario Antonio Seraponte: Musica – Pace – Valori – Tradizioni”, promosso dall’Associazione Culturale Musicale “Antonio Seraponte” APS. A ricevere il riconoscimento per i testi poetici e in prosa presentati al concorso quattro studenti dell’Istituto Maria Montessori.

La giuria, presieduta dalla Dott.ssa Simona Seraponte era composta da illustri personalità quali il Prof. Ciro Raia, il Prof. Salvatore De Stefano, il Prof. Domenico Parisi e l’Avv. Rosalinda Perna. Presenti all’ evento anche il Commissario Prefettizio Ida Carbone e la Dirigente della Scuola Media San Giovanni Bosco, Dott.ssa Liguori.

Una giornata per gli studenti

Protagonisti indiscussi della giornata sono stati gli studenti dei vari istituti partecipanti. In particolare hanno preso parte all’ evento il Circolo Didattico Arfé, il Don Minzoni e la San Giovanni Bosco – Summa Villa, insieme ai padroni di casa della Montessori. Ed è proprio quest’ultima scuola ad aver visto premiati quattro suoi alunni, riconosciuti per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel confrontarsi con il tema di quest’anno: “Musica, pace, valori e tradizioni”. Un argomento ampio e attuale che ha guidato l’intera manifestazione, dando forma a riflessioni, elaborati e performance di grande partecipazione.

La Paranza del Sabato dei Fuochi.

A impreziosire l’evento è stata la presenza della Paranza del Sabato dei Fuochi, che con i suoi ritmi popolari ha portato in scena l’anima più autentica della cultura locale, coinvolgendo studenti e spettatori in un’atmosfera vivace e condivisa. La manifestazione si è conclusa con un gesto simbolico di grande significato: la consegna della “perteca” all’Istituto Montessori, un riconoscimento che rappresenta continuità, radici e senso di appartenenza.