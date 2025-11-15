Sant’Anastasia, la sicurezza sul lavoro al centro delle iniziative dell’Associazione “Caduti della Flobert”

La sicurezza sul lavoro: valori, norme e responsabilità per costruire un futuro più sicuro, questo sarà il tema che sarà trattato lunedì 17 novembre 2025, alle ore 18:00, nella civica Biblioteca di Sant’Anastasia in via Fusco, località Madonna dell’Arco.

La presentazione ufficiale del Bando di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio nasce da una iniziativa dell’Associazione Caduti della Flobert, in collaborazione con la Sezione ANPI di Sant’Anastasia e Fabbrica Vesuviana. Rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori del territorio, il progetto nasce con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni la cultura della sicurezza, della prevenzione e della dignità del lavoro. La cultura della sicurezza, in particolare, rimane un punto essenziale perché previene infortuni, migliora il benessere e la produttività dei lavoratori, e costituisce il pilastro di un’organizzazione affidabile e responsabile. Una solida cultura della sicurezza è fondamentale nelle abitudini quotidiane.

Questo bando – dichiara Ciro Liguoro, presidente dell’Associazione – rappresenta un passo importante nel nostro percorso: vogliamo che i giovani diventino protagonisti, non spettatori. La sicurezza non è un privilegio, è un diritto irrinunciabile. Ricordare significa costruire, e la memoria ha senso solo se genera cambiamento.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sant’Anastasia, vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, del mondo sindacale e scolastico. L’iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione di quel grande progetto formativo avviato nel 2025, che ha coinvolto ben 300 studenti degli Istituti superiori del territorio in laboratori dedicati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con il rilascio di crediti formativi PCTO. Senza la vicinanza delle istituzioni e il sostegno di chi crede nella cultura della prevenzione – aggiunge Liguoro – il bando si fermerebbe alla prima edizione. Solo insieme, possiamo farlo crescere e trasformarlo in un punto fermo per le nuove generazioni. La presentazione, certamente, sarà un momento di memoria, formazione e impegno civile, per riaffermare che la sicurezza non è solo una norma da rispettare, ma un valore umano e sociale da difendere ogni giorno.