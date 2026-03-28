sabato, Marzo 28, 2026
13.8 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaTerritorio
tempo di lettura:1 min
597

Incidente ad Ottaviano nella notte: due auto si scontrano in centro

Pia Castaldo
di Pia Castaldo

Tragedia sfiorata ad Ottaviano, dove nella notte due auto si sono scontrate in modo molto violento.

L’incidente è avvenuto in via Pentelete verso le 2.30 circa, quando nel pieno del silenzio della notte i residenti della zona di Ottaviano sono stati svegliati di soprassalto da un tonfo violentissimo.  La dinamica non è ancora chiara: pare che le due auto coinvolte si siano scontrate frontalmente, anche se non è chiaro il motivo. Una delle due auto, una smart a due porte è andata in pezzi mentre la ragazza che era alla guida si è ritrovata fuori dall’auto in stato di shock.

Nessuno è in pericolo di vita nonostante il violentissimo impatto, solo un forte spavento per i ragazzi coinvolti nell’incidente. Sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi poco dopo, con i medici che hanno prestato le prime cure.  La strada di via Pentelete si è subito riempita di persone, alcuni amici e parenti dei guidatori e residenti della zona che hanno allertato i soccorsi.

La viabilità è stata bloccata per diverso tempo poiché la smart si trovava proprio al centro della carreggiata piena di detriti dei vetri rotti e di pezzi della carrozzeria persi dopo lo scontro tra le due vetture. L’auto è sta poi rimossa da un carro attrezzi alcune ore dopo, lasciando libero il passaggio per questa mattina.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Sant’Anastasia, colpì alla testa bimba di 10 anni durante stesa, condannato in via definitiva

0
  Sant’Anastasia, colpì alla testa bimba di 10 anni durante...
Cronaca

Marigliano, beccati dalle telecamere a sporcare la città

0
  Ancora un intervento tempestivo della Polizia Locale di Marigliano...
Generali

Somma Vesuviana, Nocerino si presenta: “Mi candido a sindaco con il coraggio delle idee”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Si è tenuto ieri sera, al Luxury...
Cronaca

Inseguimento nel Vesuviano, la fuga finisce nel cortile dei carabinieri

0
  Una fuga incredibile, conclusa nel modo più paradossale possibile:...
ComunichiAmo

La leadership che sale: quando la comunicazione parte dal basso e trasforma il vertice

0
Questo articolo mostra come la “comunicazione che sale” possa...

Argomenti

Cronaca

Sant’Anastasia, colpì alla testa bimba di 10 anni durante stesa, condannato in via definitiva

0
  Sant’Anastasia, colpì alla testa bimba di 10 anni durante...
Cronaca

Marigliano, beccati dalle telecamere a sporcare la città

0
  Ancora un intervento tempestivo della Polizia Locale di Marigliano...
Generali

Somma Vesuviana, Nocerino si presenta: “Mi candido a sindaco con il coraggio delle idee”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Si è tenuto ieri sera, al Luxury...
Cronaca

Inseguimento nel Vesuviano, la fuga finisce nel cortile dei carabinieri

0
  Una fuga incredibile, conclusa nel modo più paradossale possibile:...
ComunichiAmo

La leadership che sale: quando la comunicazione parte dal basso e trasforma il vertice

0
Questo articolo mostra come la “comunicazione che sale” possa...
Il Sud che cammina

Risanamento e rilancio a Napoli: un’operazione di eccellenza firmata da un team di professionisti

0
Napoli, 12 marzo 2026 – In un contesto economico...
Comunicati Stampa

Somma, tra tradizione e nutrizione: le avventure di Nonno Gigi

0
Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:  “Le gustose avventure con Nonno...
Cronaca

Tir impazzito si ribalta col carico, terrore sulla 162 ad Acerra

0
  Un incidente ha mandato in tilt la viabilità lungo...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Marigliano, beccati dalle telecamere a sporcare la città
Articolo successivo
Sant’Anastasia, colpì alla testa bimba di 10 anni durante stesa, condannato in via definitiva
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996