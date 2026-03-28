Incidente ad Ottaviano nella notte: due auto si scontrano in centro

Tragedia sfiorata ad Ottaviano, dove nella notte due auto si sono scontrate in modo molto violento.

L’incidente è avvenuto in via Pentelete verso le 2.30 circa, quando nel pieno del silenzio della notte i residenti della zona di Ottaviano sono stati svegliati di soprassalto da un tonfo violentissimo. La dinamica non è ancora chiara: pare che le due auto coinvolte si siano scontrate frontalmente, anche se non è chiaro il motivo. Una delle due auto, una smart a due porte è andata in pezzi mentre la ragazza che era alla guida si è ritrovata fuori dall’auto in stato di shock.

Nessuno è in pericolo di vita nonostante il violentissimo impatto, solo un forte spavento per i ragazzi coinvolti nell’incidente. Sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi poco dopo, con i medici che hanno prestato le prime cure. La strada di via Pentelete si è subito riempita di persone, alcuni amici e parenti dei guidatori e residenti della zona che hanno allertato i soccorsi.

La viabilità è stata bloccata per diverso tempo poiché la smart si trovava proprio al centro della carreggiata piena di detriti dei vetri rotti e di pezzi della carrozzeria persi dopo lo scontro tra le due vetture. L’auto è sta poi rimossa da un carro attrezzi alcune ore dopo, lasciando libero il passaggio per questa mattina.