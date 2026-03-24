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Studente del liceo classico Carducci di Nola vince la gara internazionale di greco antico

Pia Castaldo
di Pia Castaldo

La cittadina di Nola festeggia un super traguardo: uno studente del liceo classico Carducci vince il primo posto nella gara di greco antico.

Si tratta della XIII edizione dell’Agon Politikos, la gara internazionale di greco antico a cui tutti gli studenti con competenze linguistiche e culturale della lingua antica possono partecipare. Quest’anno il vincitore è Gennaro Marco Tarallo, uno studente del IV anno del rinomato liceo classico “Carducci” di Nola che ha dimostrato spiccate doti in traduzione e comprensione del greco antico.

Tantissimi gli studenti che vi hanno partecipato, oltre 90 in tutta Italia, e tra questi vi erano tanti ragazzi provenienti dalla città metropolitana di Napoli, grazie anche all’eccellenza ormai risaputa delle scuole in cui la lingua greca viene studiata. Gli studenti erano chiamati a tradurre un testo del filosofo Platone, sfida indubbiamente ardua data la difficoltà singolare del pensiero del filosofo greco. Gli elaborati finali sono stati poi valutati da una specifica giuria composta da docenti provenienti da diversi licei classici e docenti universitari, i quali hanno valutato come miglior testo scritto proprio quello dello studente di Nola. È stata una grande soddisfazione per la cittadina napoletana che già in passato aveva fatto parlare di sè proprio per la cultura greca e latina, con altri studenti che si erano distinti per la loro istruzione. La premiazione si è tenuta ieri, con Gennaro che ha ricevuto l’attestato del primo posto da Teresa Maiello.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione ex alunni del Liceo Classico “Francesco Durante”, presieduta dalla professoressa Teresa Maiello, in collaborazione con la Città di Frattamaggiore, il liceo classico “Durante”, l’Istituto Comprensivo Capasso-Mazzini e la delegazione frattese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, che hanno contribuito a un evento culturale di grandissimo spessore e alla valorizzazione di una lingua antichissima, come il greco per le generazioni del futuro.

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