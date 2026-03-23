Somma, studenti del Torricelli in visita allo stabilimento Coca-Cola di Marcianise

Somma Vesuviana. Visita PCTO allo stabilimento Coca-Cola di Marcianise: studenti del Torricelli a confronto con le applicazioni STEM.

Gli studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana hanno partecipato a una visita guidata presso lo stabilimento Coca-Cola di Marcianise nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Junior Achievement Italia, organizzazione impegnata nella formazione imprenditoriale e nello sviluppo delle competenze dei giovani.

La visita ha previsto un tour dei reparti produttivi, caratterizzati da linee automatizzate per l’imbottigliamento e il confezionamento. Durante il percorso, i partecipanti hanno osservato l’utilizzo di tecnologie legate all’industria 4.0, tra cui sistemi di automazione, sensori e strumenti di monitoraggio della qualità e dei consumi energetici.

L’attività si è articolata anche in momenti laboratoriali, nei quali gli studenti hanno svolto semplici analisi chimiche, come la misurazione del pH e della densità delle bevande, e partecipato a sessioni introduttive sull’analisi dei dati applicata ai processi industriali.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, l’esperienza è stata progettata per integrare contenuti teorici e applicazioni pratiche delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), oltre a favorire lo sviluppo di competenze trasversali come il lavoro di squadra e il problem solving.

L’iniziativa rientra nel programma di ampliamento dell’offerta formativa del liceo Torricelli, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle opportunità offerte dai settori tecnologici e scientifici.