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Da Somma a Tokyo: il Liceo Torricelli celebra la Villa Augustea

Rosaria Cozzolino
di Rosaria Cozzolino

Somma. Una mattinata all’insegna della cultura, della scoperta e dell’incontro tra popoli ha coinvolto studenti, docenti ed esperti al Liceo Classico e Scientifico “Evangelista Torricelli” di Somma Vesuviana. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di dialogo tra scuola, territorio e comunità scientifica internazionale.

Somma Vesuviana, 11 marzo 2026 – Una vivace mattinata di emozioni e scambi culturali ha animato il Liceo Classico Scientifico “Evangelista Torricelli”, con studenti entusiasti accolti da esperti della Villa Augustea e ospiti internazionali. L’evento ha celebrato il patrimonio archeologico locale, rafforzando i legami tra scuola, territorio e mondo accademico.

La professoressa Marika Muramatsu, responsabile della direzione scientifica dello scavo di Villa Augustea, ha guidato la discussione, affiancata dal professore De Simone, archeologo esperto degli scavi. Franco Mosca, presidente della Pro Loco, ha lodato i nostri bravissimi ragazzi “Ciceroni per un giorno”, definendo l’occasione “un onore” per la comunità. Una delegazione dal Giappone, da Tokyo, ha risposto all’appello simbolico “Tokyo chiama, il liceo Torricelli risponde”.

La Villa Augustea, sito romano ai piedi del Vesuvio, rappresenta un tesoro sepolto dall’eruzione del 472 d.C. Gli interventi hanno evidenziato scoperte recenti, come affreschi e cisterne, frutto di collaborazioni con l’Università di Tokyo. Gli studenti hanno partecipato attivamente, esplorando temi di archeologia e storia antica in un dialogo vivace.

L’evento sottolinea l’impegno del liceo nel promuovere la cultura locale su scala globale, con echi di conferme scientifiche da Tokyo sull’ipotesi della villa imperiale augustea. I ragazzi, protagonisti indiscussi, incarnano la prossima generazione di custodi del patrimonio vesuviano. Un ringraziamento alla Dirigente, prof.ssa Anna Giugliano, a tutti i docenti, ai genitori e a tutti i partecipanti.

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