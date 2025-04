Somma si prepara alla Fiera del Martedì dopo Pasqua

Martedì dopo Pasqua ritorna la tradizionale Fiera di Somma Vesuviana giunta alla 725esima edizione.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano:“Processioni secolari, grandi tradizioni. Sabato 26 Aprile aprirà la Villa Augustea, importante sito archeologico di epoca romana. Negli stessi minuti avremo i Riti della Montagna con Canti Popolari, tammurriate su tutti i versanti del Monte Somma e soprattutto in località Castello. Tutto in contemporanea. Coloro i quali saranno a Somma potranno visitare il patrimonio culturale con il sito archeologico, gustare l’ottima ristorazione, ammirare il canto popolare”.

Rosanna Raia – Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana: “Martedì avremo il ritorno della Fiera Pasquale di Somma Vesuviana che ha più di 700 anni di storia !!”.

E ieri le congreghe hanno sfilato insieme per dare al mondo un messaggio di Pace nel giorno del Giovedì Santo.

E Sabato 26 Aprile in contemporanea apertura della Villa Augustea, al cui interno non mancano testimonianze millenarie che collegano alle Feste della Montagna e apertura dei Riti della Montagna con le paranze di canto popolare sui versanti del Monte Somma che giungeranno da tutta l’area vesuviana.

“Dalle processioni antiche alla Fiera del Martedì dopo Pasqua. Ma il 26 Aprile riaprirà dalle ore 9 e 30 alle ore 12 e 30 la Villa Augustea, sito archeologico di grande valore, oggetto della missione archeologica guidata dall’Università di Tokyo. Negli stessi minuti avremo l’apertura dei Riti della Montagna con i canti popolari, le meravigliose paranze di canto popolare – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – tammurriate, suoni che sono secolari. Quella dei Riti della Montagna è un’altra tradizione antica sommese che risale al ‘600 ed è legata al culto della Madonna di Santa Maria delle Grazie a Castello. Tutti coloro i quali verranno a Somma Vesuviana, potranno visitare il patrimonio culturale con lo straordinario sito archeologico in località Starza della Regina, raggiungere poi la Montagna dove avremo paranze di canto popolare lungo tutto il Monte Somma e godere dell’ottima ristorazione”.