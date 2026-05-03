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Riavvolgi il Futuro
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Tra arte e AI: una delle trasformazioni più radicali nel panorama “contemporaneo”

Roberta Intagliatore
di Roberta Intagliatore
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Benvenuti al quindicesimo appuntamento di “Riavvolgi il futuro”. Oggi parleremo di una piccola parentesi, l’integrazione tra arte e intelligenza artificiale.

L’integrazione tra arte e intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più radicali nel panorama culturale contemporaneo, segnando il passaggio da una visione dell’opera come prodotto puramente manuale a una dimensione in cui l’idea e l’algoritmo si fondono. Questo cambiamento non deve essere interpretato necessariamente come una minaccia all’identità dell’artista, quanto piuttosto come l’avvento di un nuovo tipo di pennello tecnologico che espande i confini dell’immaginazione umana oltre i limiti fisici del passato.

Al centro di questa rivoluzione si trova il concetto di co-creazione, dove l’essere umano assume il ruolo di regista o curatore di concetti, mentre la macchina elabora ed esegue calcoli estetici su una scala monumentale. Artisti contemporanei come Refik Anadol hanno dimostrato come l’AI possa trasformare milioni di dati e memorie digitali in installazioni fluide e immersive, rendendo visibile l’invisibile e dando una forma estetica a flussi di informazioni che altrimenti resterebbero astratti.

Tuttavia, l’ascesa di questa tecnologia porta con sé interrogativi etici e filosofici profondi che non possono essere ignorati in una riflessione critica. La questione del diritto d’autore rimane un nodo centrale, poiché i modelli generativi vengono addestrati su vastissimi dataset di opere umane, sollevando dubbi sulla legittimità dell’ispirazione algoritmica. Allo stesso tempo, ci si interroga sul valore intrinseco dell’opera: se l’esecuzione tecnica viene delegata a un software, il valore artistico si sposta interamente sul “prompt” e sull’intuizione originale dell’autore, sfidando la definizione tradizionale di talento e maestria artigianale.

In ultima analisi, la storia dell’arte ci insegna che ogni innovazione tecnologica, dalla prospettiva rinascimentale alla fotografia, ha inizialmente generato scetticismo per poi ridefinire i canoni della bellezza. L’intelligenza artificiale non sembra destinata a sostituire l’emozione umana, ma a fungere da specchio e amplificatore della nostra creatività, spingendo l’arte verso territori inesplorati dove il confine tra organico e sintetico si fa sempre più sottile e affascinante.

 

Ed eccoci arrivati alla fine cari artisti e artiste, se siete giunti fin qui vi attendo nel prossimo appuntamento per approfondire sempre di più questo nostro fantastico discorso.

P.S.: Vietato mancare ;^) . A presto!!!!! :^)

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