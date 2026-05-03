Carrellata di VIP per la famiglia Guarino alla festa della piccola Morena

In un’atmosfera sospesa tra il prestigio della cronaca mondana e l’intimità dei sentimenti più autentici, si è celebrato il battesimo della piccola Morena, secondogenita del noto consulente fiscale dei VIP Paolo Guarino e della consorte Alessia De Angelis.

L’evento ha rappresentato un perfetto equilibrio tra la sacralità del rito e il glamour di un ricevimento d’élite, elevato a momento di assoluta solennità dalla speciale benedizione papale che ha suggellato il cammino spirituale della piccola e l’unione della famiglia.

​Il racconto visivo dell’intera giornata è stato affidato a un team di professionisti d’eccezione, capaci di trasformare la realtà in poesia. La maestria fotografica di Angelo Belvedere ha saputo cristallizzare l’essenza di un legame familiare profondo, mentre le immagini in movimento curate dal videomaker Vima film hanno dato vita a un reportage emozionale di altissimo livello, capace di restituire ogni singola sfumatura di gioia di questo giorno indimenticabile. Mentre gli ospiti si immergevano in una scenografia curata nei minimi dettagli, le note avvolgenti e il carisma del sassofonista Ernesto Dolvi hanno infuso un ritmo sofisticato ed elegante al ricevimento, accompagnando i brindisi e le conversazioni con una colonna sonora vibrante.

​Il momento del taglio della torta ha svelato l’architettura di zucchero firmata da Marty Sweet Lab, una creazione di cake design che ha saputo stupire per la sua estetica monumentale e la ricercatezza delle forme. Come ricordo tangibile di questo giorno speciale, la famiglia ha scelto le raffinate bomboniere di MelaVerde, simbolo di un gusto senza tempo che ha omaggiato gli invitati con un tocco di autentica distinzione.

​Il parterre degli ospiti è stato una vera e propria carrellata di volti noti, giunti per testimoniare il loro affetto verso Paolo e Alessia. Tra i tavoli spiccavano la solarità di Fatima Trotta e l’eleganza regale di Miss Italia Zeudi Di Palma, affiancate da esponenti di spicco della scena musicale contemporanea come il rapper Nicola Siciliano e la talentuosa Giulia Molino. La loro presenza ha trasformato il ricevimento in un incontro tra eccellenze del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, tutti riuniti per celebrare la nuova vita della piccola Morena in una giornata che rimarrà impressa come un ricordo indelebile nel cuore della famiglia Guarino.