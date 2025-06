Siamo Sommesi: “Consuntivo 2024 opaco e gestione rifiuti nel caos: servono risposte e chiarezza”

Riceviamo e pubblichiamo

Un Consiglio comunale importante, quello tenutosi ieri sera a Somma Vesuviana, durante il quale il gruppo Siamo Sommesi, per voce del consigliere Giuseppe Nocerino, ha sollevato gravi criticità sull’azione amministrativa dell’attuale maggioranza, sia sul fronte della trasparenza finanziaria che sulla gestione del ciclo dei rifiuti.

“In merito al rendiconto 2024 – ha dichiarato Nocerino – riteniamo che abbia superato quello del 2023 in termini di opacità e inefficacia amministrativa. Abbiamo forti dubbi sulla veridicità di alcuni dati riportati: non usiamo termini come ‘falsificazione’ per senso di responsabilità, ma i nodi verranno al pettine e già ieri abbiamo sollevato quesiti precisi a cui non è stata data risposta.”

Altro punto critico riguarda la gara per la gestione dei rifiuti, prorogata in modo a dir poco caotico: “L’intero iter – ha spiegato Nocerino – dal piano industriale al capitolato, è stato gestito senza alcuna condivisione con il Consiglio comunale. Il 90% degli atti è nelle mani del dirigente, che ha prodotto determine contraddittorie. Abbiamo inviato diverse segnalazioni all’ANAC e continueremo a vigilare.”

Il gruppo Siamo Sommesi preannuncia ulteriori iniziative, anche fuori dall’aula consiliare, coinvolgendo le autorità competenti per fare luce su vicende che toccano interessi pubblici fondamentali come la gestione delle risorse comunali e dei rifiuti.