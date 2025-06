Marigliano, stretta sulla sosta e lotta ai roghi: in arrivo nuove misure del Comando di Polizia Locale

A Marigliano arriva un nuovo dispositivo per regolamentare la sosta dei veicoli in viella SIP, promosso dal Comando di Polizia Locale. Da due giorni, infatti, sono stati annullati tutti i permessi precedentemente concessi per la sosta in quella zona, con conseguente avvio di una stretta sui veicoli parcheggiati irregolarmente: numerosi i verbali elevati dagli agenti per divieto di sosta.

I vertici del Comando annunciano l’imminente arrivo di una nuova ordinanza che restringerà ulteriormente l’accesso all’area. Secondo le nuove disposizioni, la sosta sarà consentita esclusivamente ai mezzi della Polizia Locale, alle altre forze dell’ordine e ai veicoli del servizio postale. Un provvedimento volto a contrastare abusi e illegalità che da tempo interessano quella zona.

Nel frattempo, a partire dal 15 giugno entreranno in servizio gli agenti del corpo “Terra dei Fuochi”, che saranno impiegati anche su turni di 10 ore nella zona di Pontecitra, area particolarmente colpita dal fenomeno degli sversamenti abusivi e dei roghi. L’obiettivo è quello di intensificare il controllo del territorio e prevenire condotte illecite legate al ciclo dei rifiuti.

Grazie a questi rinforzi, sarà potenziato anche il nucleo di Polizia Commerciale e rafforzato l’Ufficio Verbali. Inoltre, la centrale operativa di videosorveglianza sarà presidiata costantemente, garantendo un monitoraggio più efficace e una risposta tempestiva contro gli sversatori illegali.

Si tratta di un pacchetto di misure importanti, che segna un deciso cambio di passo nella gestione della sicurezza urbana e del decoro cittadino.