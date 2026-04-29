Acerra, tragedia in fabbrica: muore giovane operaio di Cercola

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella zona industriale di Acerra, dove ha perso la vita Pasquale Perna, operaio di 37 anni residente a Cercola. L’uomo è rimasto coinvolto in un episodio ancora poco chiaro all’interno di un impianto per il trattamento dei rifiuti.

Secondo una prima ricostruzione, Pasquale Perna potrebbe essere stato travolto da un mezzo da lavoro in movimento. Tuttavia, gli investigatori non escludono altre ipotesi, come una caduta o il cedimento di un macchinario. Le ferite riportate sono apparse fin da subito gravissime ai soccorritori intervenuti sul posto.

Trasportato in codice critico all’ospedale Villa dei Fiori, il 37enne è deceduto poco dopo l’arrivo, nonostante i tentativi di salvarlo. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato i primi rilievi e stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica.

La Procura di Nola ha aperto un’inchiesta e coordina le indagini, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L’area dell’incidente è stata sequestrata per consentire ulteriori verifiche tecniche.

Il dramma è avvenuto a poche ore da un incontro istituzionale dedicato proprio alla sicurezza nei luoghi di lavoro, un elemento che rende ancora più evidente la gravità dell’accaduto.

Ancora una volta, una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia.