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Acerra verso il voto 2027, nasce la civica Progressisti e Democratici

Redazione1
di Redazione1

È ufficialmente nata la lista civica “Progressisti e Democratici per Acerra”, un progetto civico aperto, inclusivo e radicato nei valori della partecipazione, della giustizia sociale e dello sviluppo sostenibile del territorio, che punta a rappresentare un nuovo punto di riferimento per la città. La lista nasce con l’intento di contribuire in modo costruttivo al dibattito pubblico e alla crescita della città, mettendo al centro il dialogo, la collaborazione e il bene comune, attraverso un percorso condiviso e trasparente.

“Progressisti e Democratici per Acerra” si propone come uno spazio di incontro per cittadini, associazioni e realtà civiche che condividono l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere una partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica, creando occasioni di confronto e coinvolgimento. Il progetto nasce dall’esigenza di dare voce a chi crede in una politica fatta di ascolto, competenza e responsabilità, con l’impegno a valorizzare le energie positive presenti sul territorio e a metterle a sistema.

La lista si dichiara disponibile a dialogare con tutte le forze politiche DEL CAMPO PROGRESSISTA che condividono obiettivi comuni, nell’interesse esclusivo della città, con apertura e senso di responsabilità verso il futuro di Acerra.

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