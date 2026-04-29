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Pollena Trocchia, presentato il progetto “Campania Welfare n 24”: servizi sociali, formazione, inclusione

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Presentato nella mattinata odierna presso l’I.P.S.E.O.A. Russo-Tognazzi di Pollena Trocchia “Campania Welfare N24”, il progetto che nasce per offrire risposte concrete ai bisogni delle persone più fragili attraverso l’erogazione di servizi sociali innovativi, l’attivazione di percorsi di formazione professionale e tirocini di inclusione. La presentazione dell’iniziativa finanziata dalla Regione Campania con fondi europei FSE+ ha visto anche la presenza e i saluti istituzionali delle onorevoli Bruna Fiola, presidente della commissione regionale Politiche sociali, Lucia Fortini e Susy Panico.
«La presenza di autorevoli rappresentanti della regione è testimonianza di quanto il progetto rappresenti un ponte tra la regione e i comuni e, per loro tramite, le fasce più bisognose della popolazione. Nell’Ambito N24 ci sono 60mila utenti, noi abbiamo il dovere di fornire loro servizi adeguati e sempre all’altezza, come facciamo in questo caso con “Campania Welfare N24”, un importante traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra» ha detto Carmen Filosa, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pollena Trocchia, che ha ringraziato anche tutti i colleghi assessori e consiglieri presenti, nonché gli altri sindaci dei comuni dell’Ambito, tra cui Giuliano Di Costanzo, fascia tricolore di Volla presente alla manifestazione.
«“Campania Welfare N24” è un progetto che non resta sulla carta ma che finalmente parte, che prende in carico chi ha bisogno. C’è grande orgoglio per questo risultato, orgoglio unito però alla consapevolezza che tanto lavoro resta da fare, perché il progetto va monitorato, seguito, calibrato sul suo contesto di riferimento. Solo così potremo continuare a tener viva e aumentare la fiducia tra i cittadini e le istituzioni che stiamo riuscendo a ricostruire» ha detto Ilaria Ranaldi, coordinatrice del progetto e dell’intero Ambito Territoriale N24, composto oltre che da Pollena Trocchia, comune capofila, anche da Volla, Cercola e Massa di Somma. Nel corso della mattinata ospitata presso l’istituto guidato dalla professoressa Sabrina Capasso, anch’ella intervenuta durante la presentazione, il progetto è stato sviscerato dal dottor Vincenzo Griffo, che è entrato concretamente nel dettaglio degli obiettivi e delle linee d’azione di “Campania Welfare N24”.
«È innegabile che l’Ambito N24 abbia vissuto delle fasi di criticità, ma finalmente siamo riusciti a metterci il passato alle spalle e oggi presentiamo un progetto innovativo, che non si limita all’assistenzialismo ma che punta a fornire un’assistenza finalizzata all’autosostentamento, a rendere autonomi i destinatari degli interventi, a favorire la loro piena inclusione sociale. Come ente capofila siamo orgogliosi del lavoro fatto, e ancor più perché lo abbiamo fatto in piena sintonia con gli altri comuni dell’Ambito» ha spiegato Carlo Esposito, sindaco del comune di Pollena Trocchia.
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