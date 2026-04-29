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Ottaviano, il PM Ciro Capasso fa lezione di sicurezza informatica agli studenti del “De Medici”

Cesare D'Amore
di Cesare D'Amore

Sicurezza informatica, cyberbullismo, ma anche criminalità organizzata e struttura dei clan della camorra. Sono alcuni tra gli argomenti di cui si è parlato ieri ad Ottaviano nella sede dell’Istituto Statale Superiore “Luigi De’ Medici”. Ad affrontare il tema è stato in particolare il dott. Ciro Capasso, Sostituto Procuratore della Repubblica a Napoli, in servizio presso la Sezione Sicurezza dei Sistemi Informatici.

Ad organizzare l’evento l’associazione “Leopoldo Caliendo”, presieduta da Silverio Tafuro. A fare gli onori di casa sono stati il dirigente scolastico Vincenzo Falco e la referente d’istituto per la legalità Rosaria Valletta.

I temi affrontati sono stati inevitabilmente di grande interesse per gli studenti. Il PM Capasso ha indicato in particolare la necessità per i giovani di diffidare sempre dai contatti che si stabiliscono con sconosciuti on line che si qualificano come amici. L’attenzione è stata puntata ad esempio su episodi verificatisi tra i partecipanti a note piattaforme di gioco on line che hanno subito tentativi di adescamento. Grande attenzione va prestata anche agli allegati sospetti che arrivano dalle mail o dalla messaggistica: occorre sempre stare in guardia da chi ci chiede di cliccare su un link sospetto.

L’incontro è stato un grande successo – ha affermato al termine Rosaria Valletta – e noi stiamo già programmando un altro evento in cui vorremmo avere nuovamente la presenza del dott. Capasso, ed al quale faremo in modo che assistano altri studenti che oggi per questioni di spazio non sono stati presenti”. Quello dei pericoli che possono derivare dal cattivo utilizzo delle piattaforme informatiche è uno degli argomenti più “caldi” dal punto di vista degli studenti. I giovani infatti oltre ad essere tra gli utilizzatori più assidui dei social network sono anche tra i fruitori più esposti ai rischi derivanti dalla presenza in rete di malintenzionati.

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