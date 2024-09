Settimana dello Sport a Sant’Anastasia: ecco il programma

Riceviamo e pubblichiamo.

Sant’Anastasia, Sport e tornei in piazza

Inizia la Settimana dello Sport: alle 20:00 di sabato 21 settembre il

sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, inaugurerà l’evento “Sport

e Comunità”, organizzato dal comune di Sant’Anastasia e finanziato dalla

Regione Campania, che si protrarrà fino a venerdì 27, in coincidenza con

la Settimana Europea dello Sport.

Ecco il programma dell’evento che è stato curato dal consigliere Ciro

Terracciano e che si svolgerà in piazza Arco, ad eccezione dei tornei di

bocce e ping pong che avranno luogo al bocciodromo comunale di via

Romani:

Sabato 21 settembre:

Ore 20:00: Inaugurazione con saluti del sindaco e inizio tornei;

Ore 21:00: Esibizione della Paradise dance studio con danze latino

americane ed esibizione dei campioni italiani in carica.

Da domenica 22 fino a venerdì 27 settembre – dalle 18:00 alle 23:00 –

svolgimento tornei di eliminazione diretta nelle varie discipline

previste (Basket, Beach Volley, Ping Pong, Bocce). I calendari dei

tornei saranno pubblicati di volta in volta sui canali social del Comune

di Sant’Anastasia.

Venerdì 27 settembre sono previste le finali e – alle 18:00 – esibizioni

di danza classica, moderna, hip hop e danza contemporanea a cura della

Beautiful form gym & wellness.

Alle 19:00 si esibirà la scuola di danza e fitness “Talent Dance” della

maestra Emiliana Esposito. Alle 21:00 la scuola di ballo “L’Incantesimo”

della maestra Maria Oliva.

Infine, le premiazioni dei vincitori di ciascun torneo.

“Sport e Comunità” – dice il sindaco Esposito – è un’iniziativa che

celebra la passione per tutti gli sport e il valore della coesione

sociale. Questo evento non solo offrirà tornei ed esibizioni

coinvolgenti, ma rappresenterà un’opportunità per rafforzare i legami

tra i cittadini e promuovere uno stile di vita attivo e sano. Invitiamo

tutti a vivere insieme momenti di divertimento, competizione e

solidarietà. Insieme, possiamo costruire una comunità più unita”.