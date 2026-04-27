Somma Vesuviana, Tramandars presenta al Casamale la IV edizione di Art Summit 2026

Riceviamo e pubblichiamo

Vesuvio Contemporary Experience and Residency

2-6 Maggio 2026

1-3 Agosto 2026

Presentazione: sabato 2 Maggio 2026 ore 18:00, Hub-Side, Borgo Casamale, Somma Vesuviana, Napoli

🇮🇹 ITALIANO

Torna Art Summit – Vesuvio Contemporary Experience and Residency: la IV edizione nel 2026

Art Summit – Vesuvio Contemporary Experience and Residency torna nel 2026 con la sua quarta edizione, confermandosi come una piattaforma di ricerca e produzione artistica che indaga il territorio vesuviano attraverso pratiche contemporanee.

Ideato da Tramandars, il programma invita artisti e curatori nazionali e internazionali a confrontarsi con il complesso Somma – Vesuvio, un contesto unico nel panorama culturale italiano, caratterizzato da una forte stratificazione simbolica, culturale e rituale.

Più che una residenza tradizionale, Art Summit si configura come un processo di ricerca situata che mette in relazione arte contemporanea, tradizioni locali e comunità, promuovendo nuove modalità di lettura e interpretazione del territorio.

Nuovo format 2026

L’edizione 2026 introduce una nuova struttura articolata in due momenti di ricerca e ascolto.

Il primo, previsto dal 2 al 6 Maggio, sarà dedicato all’esplorazione del territorio vesuviano come spazio vivo di pratiche e narrazioni.

Il secondo momento si svolgerà nei primi di Agosto, in occasione della Festa delle Lucerne, evento quadriennale di forte valore rituale e comunitario. In questa fase il summit si configura come un’immersione nelle dinamiche collettive del territorio, rileggendo la festa come una forma diffusa di performance partecipativa.

Le due fasi costituiscono un unico percorso di ricerca che porterà allo sviluppo dei progetti di residenza, realizzati nel biennio successivo.

Programma

Il programma include attività sul territorio e visite istituzionali, tra cui:

partecipazione ai riti locali e alla Festa della Montagna

visita agli scavi archeologici di Pompei e alla Villa Augustea

visite a fondazioni e spazi di arte contemporanea a Napoli, tra cui Fondazione Morra Greco, Fondazione Made in Cloister, Fondazione Paul Thorel,Magazzini Fotografici e Galerie Gisela Capitain

visita al“il Laboratorio” di Vittorio Avella e Antonio Sgambati ed all’Archivio Russo Somma (ARS)

esplorazione del borgo Casamale partecipazione alla Festa delle Lucerne

Ruoli

Resident Artists

Sono tre gli artisti selezionati per partecipare attivamente al programma di ricerca del summit 2026. Dopo le fasi di scoperta del territorio, sviluppano una proposta progettuale approfondita nel tempo e realizzata nell’ambito del programma di residenza negli anni successivi. Il loro lavoro si configura come un processo situato, in dialogo con il contesto vesuviano, le sue comunità e le sue stratificazioni culturali.

Invited Curators

Curatori invitati a prendere parte al summit: partecipano alle attività di ricerca e contribuiscono al dialogo critico, favorendo la costruzione di un ecosistema basato sulla condivisione di pratiche, metodologie e visioni, in relazione al territorio e agli altri partecipanti.

Fellow Artists

Gli artisti invitati a partecipare al summit, favorendo momenti di scambio, confronto e networking. Non sono inclusi nel programma di residenza, ma contribuiscono attivamente alla costruzione del contesto di ricerca attraverso la loro presenza e il dialogo con gli altri partecipanti.

Resident Curators

I curatori che, in collaborazione con Tramandars, sviluppano e coordinano il programma del summit. Partecipano attivamente alla progettazione e alla conduzione delle attività di ricerca, accompagnando gli artisti durante tutte le fasi del percorso. Il loro ruolo si estende anche oltre il summit, contribuendo alla definizione della programmazione e alla continuità delle progettualità nel tempo.

Artisti e curatori

Resident Artists

Django Burdaeu, Margherita Muriti, collettivo damp

Resident Curators

Dario Benvenuto, Massimiliano Maglione

Invited Curators

Vasco Forconi, Marta Ferrara, Giulia Pollicita

Fellow Artists

Anna Irina Russel, Niccolò De Napoli, Veronica Bisesti, Marta Perroni, Raimondo Coppola, Caterina Di Gaetano, Noemi Sparago e Gabriel Orlwoski (sessione di Agosto )

Invited Press

Maria Vittoria Pinotti

Una piattaforma in evoluzione

I progetti sviluppati durante il summit saranno realizzati nel 2026–2027 attraverso mostre,laboratori, installazioni, talk, incontri e pratiche di attivazione territoriale, in dialogo con il paesaggio e le comunità locali.

Art Summit si configura come un ecosistema di ricerca che connette artisti, curatori, istituzioni e territorio, contribuendo a ridefinire il rapporto tra arte contemporanea e contesto.

Crediti

Organizzato da: Tramandars

In collaborazione con: Vesuvio Adventures

Partner: ARS – Archivio Russo Somma, Fondazione Made in Cloister, Fondazione Morra Greco, Fondazione Paul Thorel, Galerie Gisela Capitain, Magazzini Fotografici.

Presentazione pubblica

Chiunque desideri approfondire il progetto è invitato a partecipare a un momento di presentazione aperta al pubblico, che si terrà il 2 maggio alle ore 18:00 presso Hub-Side, nel borgo Casamale, in via Campane.

L’incontro non è pensato come una conferenza stampa, ma come uno spazio di condivisione e dialogo sul progetto, aperto a tutte e tutti coloro che desiderano avvicinarsi ai processi e alle pratiche che animano Art Summit.

Dopo aperitivo da CANS in via Botteghe.

Mail : tramandars@gmail.com

Telefono : +39 3495838248

www.tramandars.com