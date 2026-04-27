Pomigliano, al via il progetto “Colori diversi ma un’unica bandiera”: tornei sportivi inclusivi ed esibizioni

Tornei sportivi inclusivi, esibizioni di musica e danza e tante altre iniziative dedicate alla sostenibilità tra cui ciclopedalate aperte alla cittadinanza. Sono alcuni degli eventi sportivi in programma per il progetto “Colori diversi ma un’unica bandiera” promosso dal Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli), in collaborazione con la Polisportiva Comunale.

L’iniziativa, coordinata dal settore Servizi Sociali, punta a favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport, con il coinvolgimento di minori, persone fragili e cittadini con disabilità. Il calendario prevede attività da maggio a luglio, con appuntamenti ogni fine settimana tra tornei sportivi inclusivi, esibizioni di musica e danza e iniziative dedicate alla sostenibilità, tra cui ciclo-pedalate aperte alla cittadinanza. La giornata inaugurale è fissata per il 3 maggio e darà avvio a un programma diffuso nei principali luoghi della città.

Elemento distintivo del progetto è il valore simbolico dei “gufetti”, mascotte che rappresentano i colori della disabilità e accompagnano le attività previste. Previsto il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici e la formazione di squadre sportive inclusive, con il ruolo di capitano affidato a persone con disabilità.

Il progetto – ha spiegato il vicesindaco ed assessore allo Sport, Domenico Leone- mette al centro le persone e il loro diritto a partecipare pienamente alla vita sociale. Attraverso lo sport vogliamo costruire una comunità più coesa”. L’iniziativa, spiegano dal Comune, si inserisce nel percorso dell’Amministrazione comunale volto a rafforzare le politiche sociali e promuovere pari opportunità, attraverso strumenti di partecipazione e aggregazione.

(fonte: ansa)