Papa Leone ad Acerra, il percorso: atterra all’Arcoleo, poi l’incontro con le famiglie delle vittime dell’inquinamento

Sarà una giornata dal forte valore simbolico quella di sabato 23 maggio, quando Papa Leone XIV farà tappa ad Acerra, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi. Una visita attesa e significativa, che si inserisce in un percorso già avviato con la presenza del Pontefice a Napoli prevista per l’8 maggio e che, nella stessa giornata del 23, comprenderà anche una tappa a Pompei.

Secondo il programma ufficiale diffuso dalla Prefettura della Casa Pontificia, il Papa partirà dal Vaticano alle ore 8 a bordo di un elicottero, con atterraggio previsto alle 8.45 presso il campo sportivo “Arcoleo” di Acerra. Ad accoglierlo ci saranno il vescovo Antonio Di Donna, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco Tito d’Errico.

La prima tappa sarà la Cattedrale, dove alle 9.15 il Pontefice incontrerà i vescovi campani, sacerdoti, religiosi e soprattutto le famiglie che hanno vissuto lutti legati all’inquinamento ambientale. In questo contesto è previsto il primo discorso del Papa, incentrato proprio sul tema della tutela della salute e del territorio.

Successivamente, alle 10.30, il programma proseguirà in Piazza Calipari con l’incontro con i sindaci e i cittadini provenienti dai Comuni dell’area, simbolo di una comunità che da anni convive con le conseguenze dello smaltimento illegale dei rifiuti. Anche qui il Pontefice terrà un secondo intervento pubblico.

La ripartenza da Acerra è prevista per le ore 12, con rientro in Vaticano intorno alle 12.45. La visita rappresenta un segnale forte di attenzione verso un territorio segnato da una lunga emergenza ambientale, ma anche un momento di vicinanza concreta alle comunità locali.