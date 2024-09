Circumvesuviana, il Prefetto accoglie l’appello dei pendolari e convoca vertici regionali e Eav

Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa Pendolari Circumvesuviana

Il Prefetto di Napoli ha accolto l’invito dei comitati pendolari e ha convocato i vertici regionali e di Eav per un incontro da tenere in prefettura il giorno 25 c.m. alle ore 11.30 per discutere delle criticità delle linee vesuviane e trovare delle soluzioni condivise. I rappresentanti dei comitati pendolari confermano la presenza all’incontro e ringraziano per la sensibilità e la celerità il Prefetto di Napoli dott. Michele Di Bari. L’attenzione del rappresentante del governo è un segnale importante per tutti i pendolari e viaggiatori delle linee vesuviane, siamo certi che con la disponibilità si possano trovare soluzioni condivise.

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce comitato pendolari CIRCUMVESUVIANA EAV Salvatore Alaia Presidente del Comitato Civico E(A)VITIAMOLO di Sperone Avv. Marcello Fabbrocini Presidente Comitato Civico di Ottaviano. A Cifariello ETS