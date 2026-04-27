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Ferito per fermare rapinatori nel parcheggio del supermercato, Adam premiato in Consiglio

Redazione1
di Redazione1

“Non abbiamo premiato soltanto un gesto, ma un esempio concreto di cittadinanza attiva, di coraggio e di senso di responsabilità. Adam rappresenta quel volto autentico della nostra comunità che non si gira dall’altra parte, che sceglie di intervenire, di esporsi, di fare la propria parte anche quando è più difficile.”

Così il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha commentato il riconoscimento conferito in Consiglio comunale ad Adama Nonni, il 44enne del Burkina Faso che nei giorni scorsi è intervenuto per sventare una rapina nel parcheggio di un supermercato, mettendo in fuga i responsabili poi arrestati dalla polizia e rimanendo anche ferito nella colluttazione.

“Adam si è sporcato le mani nel senso più nobile del termine. Non ha pensato a sé stesso, ma agli altri, dimostrando che il senso civico non è una parola astratta ma un comportamento concreto. È questo il messaggio più forte che oggi consegniamo alla città, soprattutto ai più giovani.”

Il primo cittadino ha voluto sottolineare anche il valore simbolico del momento istituzionale in cui è avvenuta la premiazione, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Pasquale Tignola.

“Accogliere Adam nell’aula consiliare è stato un gesto carico di significato. Lo abbiamo fatto nella stessa seduta in cui abbiamo approvato un intervento importante per il quartiere Stella, con il via libera ai lavori per la realizzazione di un centro parrocchiale. Non è una coincidenza: da un lato un giovane che difende la comunità, dall’altro un’istituzione che investe per rafforzarla.”

Per Bene si tratta di due facce della stessa visione di città: “Sicurezza, solidarietà e crescita sociale non sono concetti separati. Si costruiscono insieme, ogni giorno, attraverso scelte amministrative e attraverso comportamenti individuali. Adam incarna perfettamente questo spirito.”

Infine, il sindaco ha ribadito il valore collettivo dell’episodio: “Siamo una comunità viva, che non resta indifferente e che sa riconoscere il bene quando si manifesta. Di Adam siamo orgogliosi perché rappresenta il meglio di noi. È da esempi come il suo che riparte la forza di Casoria.”

 

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