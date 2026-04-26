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Poliziotto muore a 38 anni dopo malore: comunità sotto choc

Redazione1
di Redazione1

Un grave lutto ha colpito il mondo della polizia e l’intero territorio napoletano per la scomparsa improvvisa di Francesco Schiavone, agente di 38 anni deceduto a seguito di un malore. La tragedia si è consumata a Marano di Napoli, lasciando sgomenti colleghi, amici e familiari.

Schiavone prestava servizio presso la Questura di Napoli, dove era conosciuto e stimato per il suo impegno quotidiano. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, generando un’ondata di dolore non solo tra le forze dell’ordine ma anche tra quanti avevano avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni.

Il decesso, avvenuto in maniera improvvisa, ha scosso profondamente anche la comunità di Somma Vesuviana, dove il poliziotto aveva legami familiari. Anche lì si registra un forte senso di cordoglio, con numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia, segno di quanto fosse benvoluto e radicato sul territorio.

Francesco Schiavone lascia la moglie e due figli, ai quali in queste ore si sta stringendo un’intera comunità. In segno di solidarietà concreta, è stata avviata anche un’iniziativa per sostenere la famiglia, colpita da una perdita così improvvisa e dolorosa.

Il momento del dolore collettivo culminerà con i funerali, fissati per oggi, domenica 26 aprile, alle ore 16.30 presso la parrocchia di San Ludovico D’Angiò a Marano di Napoli. Si prevede una partecipazione numerosa, tra colleghi in divisa, amici e cittadini, tutti uniti per dare l’ultimo saluto al giovane agente.

In queste ore, il senso di perdita è tangibile; Marano e Somma Vesuviana si ritrovano unite nel ricordo di un uomo che, attraverso il suo lavoro, rappresentava un punto di riferimento per la sicurezza e la presenza dello Stato.

La morte di Francesco Schiavone lascia un vuoto profondo, destinato a restare nella memoria di chi lo ha conosciuto e apprezzato. Un addio che arriva troppo presto e che segna una giornata di dolore per tutta la comunità.

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