Somma, F.C. Viribus Unitis: “estranei ai fatti di domenica scorsa”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La società F.C. Viribus Unitis in merito ai fatti accaduti domenica scorsa, riguardo all’aggressione verbale e sputi ai danni dell’arbitro, si ritiene completamente estranea ai fatti. Inoltre vuole sottolineare che le contestazioni fatte dai tifosi riguardavano solo all’arbitraggio, ritenuto probabilmente non all’altezza e non sessiste come indicato da alcune testate giornalistiche. Si vuole inoltre precisare che tutto è stato fatto da un’unica persona e che la società convintamente condanna, in quanto non sono questi i modi di agire.

La stessa dirigenza sta valutando se sia il caso di presentare un eventuale ricorso in merito alla sentenza ricevuta dal giudice sportivo.

La società e la città che rappresenta non è di certo catalogabile come sessista per il gesto di un singolo.