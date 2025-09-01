Scavalcano recinzione degli Scavi di Pompei: denunciati 4 turisti

Nell’ultima domenica di agosto sono stati denunciati 4 turisti spagnoli per aver scavalcato la recinzione degli Scavi di Pompei

Gli Scavi di Pompei sono ancora luogo di intervento per i carabinieri, dopo l’episodio del turista scozzese 51enne denunciato per furto aggravato.

Infatti, durante la domenica appena trascorsa, c’è stata una forte sinergia e intesa tra i carabinieri del posto fisso Scavi e gli addetti della vigilanza e alla sala regia del Parco Archeologico di Pompei che ha portato alla denuncia di 4 turisti spagnoli.

Gli intrusi, 3 ragazze e 1 ragazzo tra i 21 e i 26 anni, hanno scavalcato la recinzione entrando dal lato di Via Plinio.

Gli addetti alla vigilanza hanno fermato i ragazzi accertandosi che fossero sprovvisti di ticket. Successivamente, allertati i militari, è stata accertata la dinamica dell’intrusione.