Festa dei Gigli di Brusciano, boom di turisti per la 150ª edizione

Terminano domani i festeggiamenti della 150ª edizione della Festa dei Gigli a Brusciano

A Brusciano, in onore di Sant’Antonio di Padova, si tiene la Festa dei Gigli, tradizione che si rinnova dal 1875.

La comunità di Brusciano vive questi giorni attesi tutto l’anno con passione, partecipazione e fede e tantissimi sono i turisti accorsi da ogni dove per vivere queste fortissime emozioni.

Per questa edizione speciale, la 150ª, l’Amministrazione comunale ha voluto e promosso un cartellone di evento ricco e variegato, che riesca a coniugare appuntamenti religiosi ed eventi culturali e folcloristici.

Tra i momenti più attesi della festa ci sono stati il Sabato dei Comitati, dove durante la serata c’è stata la sfilata delle fanfare e la domenica successiva durante la quale si è tenuta la Santa Messa e la benedizione dei Gigli, seguita dalla ballata diurna e serale.

Giovedì 28 agosto, in particolare, si è tenuta la storica sfilata dei carri allegorici, 6 in totale (uno per ogni giglio), tutti dedicati a diversi momenti della “Vita di Sant’Antonio di Padova”.

Per la giornata di oggi, 1º settembre, è prevista la cerimonia di consegna del Premio “Giglio Gentile”, dedicata quest’anno al giornalista Fabio Postiglione.

Questo è un riconoscimento destinato a quelle personalità che si sono distinte nel campo della scienza, della cultura, dello sport e dell’impegno civile, incarnando i valori della solidarietà e della gentilezza.

Le strade sono stracolme di persone, del posto e non, che non vedono l’ora di vivere questo momento di condivisione e di unione.

La Festa dei Gigli è un momento di orgoglio collettivo che riesce a coniugare spiritualità, innovazione e tradizione.